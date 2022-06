2. Liga AFV Suhr gewinnt deutlich gegen Menzo Reinach Suhr behielt im Spiel gegen Menzo Reinach am Dienstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 6:1.

(chm)

Menzo Reinach erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Altin Gashi ging das Team in der 11. Minute in Führung. Suhr glich in der 13. Minute durch Igor Miranda de Sousa aus.

Danach drehte Suhr auf. Das Team schoss ab der 35. Minute noch fünf weitere Tore, während Menzo Reinach kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 6:1.

Die Torschützen für Suhr waren: Mirza Lasic (2 Treffer), Michael Koch (2 Treffer), Igor Miranda de Sousa (1 Treffer) und Ahmet Ceker (1 Treffer). Einziger Torschütze für Menzo Reinach war: Altin Gashi (1 Treffer).

Bei Menzo Reinach sah Florin Hasanaj (51.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Altin Gashi (47.) und Florin Hasanaj (50.). Die einzige gelbe Karte bei Suhr erhielt: Steve Ejims (60.)

Suhr hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.5 Mal pro Partie.

Die Tabellensituation hat sich für Suhr nicht verändert. 46 Punkte bedeuten Rang 6. Für Suhr ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Suhr daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Küttigen. Diese Begegnung findet am Samstag (4. Juni) statt (17.00 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Für Menzo Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 36 Punkten auf Rang 11. Menzo Reinach hat bisher elfmal gewonnen, 14mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Wohlen 2 kriegt es Menzo Reinach als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Samstag (4. Juni) statt (17.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Telegramm: FC Menzo Reinach - FC Suhr 1:6 (1:4) - Fluckmatt, Menziken AG – Tore: 11. Altin Gashi 1:0. 13. Igor Miranda de Sousa 1:1. 35. Michael Koch 1:2. 38. Mirza Lasic 1:3. 43. Michael Koch 1:4. 86. Ahmet Ceker 1:5. 91. Mirza Lasic 1:6. – Menzo Reinach: Dardan Neziri, Durim Racaj, Avni Hasanramaj, Florin Hasanaj, Dario Bucher, Albert Rudaj, Fatjan Lokaj, Damian Pignatelli, Eddy Luongo, Burim Hasanramaj, Altin Gashi. – Suhr: Dominik Stutzer, Gabriell Berisha, Loris Desando, Emir Sinanovic, Igor Miranda de Sousa, Sven Käser, Mirza Lasic, Ahmet Ceker, Serkan Topal, Michael Koch, Steve Ejims. – Verwarnungen: 47. Altin Gashi, 50. Florin Hasanaj, 60. Steve Ejims – Ausschluss: 51. Florin Hasanaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.06.2022 08:24 Uhr.