2. Liga AFV Stefan Jovanovic rettet Brugg einen Punkt gegen Klingnau Das Resultat im Spiel zwischen Klingnau und Brugg lautet 1:1.

(chm)

Das 1:0 erzielte Bryan Sleiman in der 21. Minute. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Stefan Jovanovic traf in der 85. Minute für Klingnau zum Ausgleich.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Klingnau sah Bryan Sleiman (67.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Klingnau weitere vier gelbe Karten. Bei Brugg erhielten Robin Vogel (28.) und Flakon Halimi (42.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Klingnau unverändert. Mit sechs Punkten liegt das Team auf Rang 13. Klingnau hat bisher einmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Klingnau spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Baden 1897 2 (Platz 10). Die Partie findet am 28. Oktober statt (20.30 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Für Brugg hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 12. Brugg hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Brugg daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Oftringen (Platz 11) zu tun. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (18.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Klingnau - FC Brugg 1:1 (1:0) - Sportplatz Grie, Klingnau – Tore: 21. Bryan Sleiman 1:0. 85. Stefan Jovanovic 1:1. – Klingnau: Robin Süess, Serkan Korkut, Kevin Sleiman, Semavat Seferi, Labinot Halili, Brahim Maloki, Batuhan Karadeniz, Danijel Martic, Dario Branco Ferreira, Arianit Ibrahimi, Bryan Sleiman. – Brugg: Raphael Büttikofer, Fabio Berz, Pascal Schuler, Rico Schönenberger, Sven Schönenberger, Stefan Jovanovic, Cédric Zürcher, Christoph Baumgartner, Robin Vogel, Jonas Schmidt, Malsor Osmani. – Verwarnungen: 28. Robin Vogel, 35. Semavat Seferi, 42. Flakon Halimi, 46. Danijel Martic, 47. Bryan Sleiman, 61. Brahim Maloki – Ausschluss: 67. Bryan Sleiman.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2022 01:43 Uhr.

