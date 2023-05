3. Liga, Gruppe 2 Spreitenbach und Niederwil spielen unentschieden Je ein Punkt für Spreitenbach und Niederwil: Die Teams trennen sich 2:2

(chm)

Zweimal legte Niederwil vor, zweimal glich Spreitenbach aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das erste Tor der Partie fiel für Niederwil: Fabrice Rätz brachte seine Mannschaft in der 21. Minute 1:0 in Führung. Die Führung hielt jedoch nicht lange. Nur drei Minuten später traf Burim Lufi für Spreitenbach zum 1:1-Ausgleich. Fabrice Rätz brachte Niederwil 2:1 in Führung (31. Minute). Gleichstand stellte Burim Lufi durch seinen Treffer für Spreitenbach in der 66. Minute her.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Simon Haas von Niederwil erhielt in der 43. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Spreitenbach nicht verändert. 29 Punkte bedeuten Rang 8. Spreitenbach hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Spreitenbach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Villmergen (Platz 6). Diese Begegnung findet am 23. Mai statt (20.00 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Für Niederwil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 37 Punkten auf Rang 5. Niederwil hat bisher elfmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Niederwil daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Tägerig. Die Partie findet am 23. Mai statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Spreitenbach - FC Niederwil 2:2 (1:2) - Mittlerzelg, Spreitenbach – Tore: 21. Fabrice Rätz 0:1. 24. Burim Lufi 1:1. 31. Fabrice Rätz 1:2. 66. Burim Lufi 2:2. – Spreitenbach: Isen Veselji, Alessandro Pierro, Enes Bunjaku, Angelo Gerber, Arianit Bytyqi, Francesco Procopio, Rohat Nur, Remo Ducret, Elvir Salihu, Vilson Doda, Burim Lufi. – Niederwil: Raphael Peterhans, David Näf, Oliver Allenspach, Luca Angst, Rafael Schertenleib, Livio Rey, Simon Haas, Luca Rey, Joel Rey, Oliver Stutz, Fabrice Rätz. – Verwarnungen: 43. Simon Haas.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.05.2023 23:26 Uhr.