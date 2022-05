4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Spreitenbach lässt sich von Falke Lupfig kein Bein stellen Spreitenbach siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Falke Lupfig: Der Tabellendritte siegt auswärts 6:2 gegen den Tabellen-13.

Drei seiner Tore schoss Spreitenbach in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Falke Lupfig waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:4 (49. Minute) und zum 2:6 (89. Minute).

Die Torschützen für Spreitenbach waren: Ahmet Sarican (2 Treffer), Xhemail Rulani (1 Treffer), Remo Ducret (1 Treffer), Francesco Procopio (1 Treffer) und Elvir Salihu (1 Treffer). Die Torschützen für Falke Lupfig waren: Artan Qeta und Arianit Bytyqi.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Falke Lupfig sah Naim Adili (65.) die rote Karte. Gelb erhielt Naim Adili (55.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Spreitenbach, Remo Ducret (22.) kassierte sie.

Spreitenbach hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 4.1 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Offensive 29 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Falke Lupfig ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 5.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Defensive 36 Tore hinnehmen musste (Rang 14).

Die Tabellensituation hat sich für Spreitenbach nicht verändert. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 3. Spreitenbach hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Spreitenbach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Turgi 1a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 6. Mai statt (20.15 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach).

Für Falke Lupfig hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwei Punkten auf Rang 13. Für Falke Lupfig ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Falke Lupfig gingen unentschieden aus.

Mit dem siebtplatzierten KF Liria kriegt es Falke Lupfig als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Falke Lupfig - FC Spreitenbach 1a 2:6 (0:3) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 6. Francesco Procopio (Penalty) 0:1.39. Xhemail Rulani 0:2. 44. Ahmet Sarican 0:3. 46. Elvir Salihu 0:4. 49. Arianit Bytyqi 1:4. 50. Ahmet Sarican 1:5. 61. Remo Ducret 1:6. 89. Artan Qeta 2:6. – Falke Lupfig: Albin Krasniqi, Arton Bekaj, Alban Bajraliu, Naim Adili, Blerim Zogaj, Liridon Shllaku, Gjergj Gjoli, Arianit Bytyqi, Valmir Malaj, Petrit Ismaili, Artan Qeta. – Spreitenbach: Isen Veselji, Ahmet Sarican, Angelo Gerber, Valon Qoraj, Arianit Bytyqi, Francesco Procopio, Rohat Nur, Remo Ducret, Xhemail Rulani, Gentian Gavazaj, Arian Gavazaj. – Verwarnungen: 22. Remo Ducret, 55. Naim Adili – Ausschluss: 65. Naim Adili.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 00:28 Uhr.