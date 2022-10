2. Liga AFV Spiel zwischen Wohlen und Schönenwerd-Niedergösgen ohne Sieger Das Resultat im Spiel zwischen Wohlen und Schönenwerd-Niedergösgen lautet 2:2.

(chm)

Zweimal legte Wohlen vor, zweimal glich Schönenwerd-Niedergösgen aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Das erste Tor der Partie erzielte Alessio Milazzo für Wohlen. In der 6. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleich für Schönenwerd-Niedergösgen fiel in der 17. Minute (Michal Kreva). In der 21. Minute war es an Alessio Milazzo, Wohlen 2:1 in Führung zu bringen. Den Ausgleich für Schönenwerd-Niedergösgen erzielte Michael Ludäscher. Er war in der 38. Minute erfolgreich.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Keine Änderung in der Tabelle für Wohlen: 15 Punkte bedeuten Rang 6. Wohlen hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Wohlen auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Wettingen (Platz 5) zu tun. Die Partie findet am 9. Oktober statt (14.00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Das Unentschieden bringt Schönenwerd-Niedergösgen in der Tabelle zwei Plätze nach vorne. Das Team liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 3 Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Schönenwerd-Niedergösgen wartet im nächsten Spiel zuhause das viertplatzierte Team FC Lenzburg, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 8. Oktober statt (17.30 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Telegramm: FC Wohlen 2 - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2:2 (2:2) - Niedermatten, Wohlen/AG – Tore: 6. Alessio Milazzo 1:0. 17. Michal Kreva 1:1. 21. Alessio Milazzo 2:1. 38. Michael Ludäscher 2:2. – Wohlen: Cédric Künzli, Anto Franjic, Tom Vogel, Justin Pfister, Younes Oussadit, Noah Jappert, Matija Randjelovic, Sandi Sulejmanagic, Nermin Rogentin, Mattia Bozza, Alessio Milazzo. – Schönenwerd-Niedergö: Lenny Hofer, Raphael Malundama, Michael Ludäscher, Fabio Liloia, Fabio Lo Priore, Stephane Malundama, Michal Kreva, Alessandro Grimaldi, Simon Bürge, Sascha Studer, Miguel Peralta. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2022 00:29 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.