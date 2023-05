4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Spiel zwischen Windisch und Liria ohne Sieger Im Spiel zwischen Windisch und Liria hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

(chm)

Bis zur 14. Minute ging Liria deutlich in Führung, nämlich 2:0. Die Treffer erzielte(.) aid Murati (8.) und Edion Cikaqi (14.). Für Windisch erfolgreich war bis dahin .

In der 46. Minute verwandelte Dario Valentino erfolgreich einen Elfmeter und brachte Windisch so auf 1:2 heran.

Der Ausgleich für Windisch fiel in der 60. Minute (Eduard Lleshaj). Per Penalty traf Lirian Shala in der 64. Minute zur 3:2-Führung für Liria. Bis zum Ausgleich durch Windisch dauerte es nicht lange: Luigi Lleshaj traf in der 71. Minute zum 3:3.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Liria sah Edion Cikaqi (45.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Jon Koliqi (74.), Mergim Rashiti (84.) und Markelian Gjomarkaj (88.). Bei Windisch erhielten Jonathan Stahel (63.), Albin Bushi (86.) und Fitim Skenderi (88.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Windisch unverändert. Neun Punkte bedeuten Rang 8. Windisch hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Windisch geht es auswärts gegen FC Brugg 2 (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (14.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Für Liria hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 5. Liria hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Liria zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Falke Lupfig. Das Spiel findet am 20. Mai statt (18.00 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Windisch 2 - KF Liria 3:3 (1:2) - Dägerli, Windisch – Tore: 8. Aid Murati 0:1. 14. Edion Cikaqi 0:2. 46. Dario Valentino (Penalty) 1:2.60. Eduard Lleshaj 2:2. 64. Lirian Shala (Penalty) 2:3.71. Luigi Lleshaj 3:3. – Windisch: Jonathan Stahel, Bosko Todorovic, Sinthuyan Ravindrarajah, Dario Valentino, Eduard Lleshaj, Armend Ramadani, Blerim Ramadani, Fitim Skenderi, Aziz Türkoglu, Luigi Lleshaj, Rejuan Kunjrini. – Liria: Xhelal Tupella, Edion Cikaqi, Enis Gjuraj, Seid Hetemi, Albin Gjuraj, Meriton Orana, Admir Kjerimi, Indrit Rrafshi, Lirian Shala, Perparim Jakupi, Aid Murati. – Verwarnungen: 63. Jonathan Stahel, 74. Jon Koliqi, 84. Mergim Rashiti, 86. Albin Bushi, 88. Fitim Skenderi, 88. Markelian Gjomarkaj – Ausschluss: 45. Edion Cikaqi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 19:54 Uhr.