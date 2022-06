4. Liga, Gruppe 1 - Aufstiegsrunde Spiel zwischen Villmergen und Zofingen ohne Sieger Im Spiel zwischen Villmergen und Zofingen gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

Zunächst hatte Zofingen die Führung erzielt (6. Minute, Fabian Fessler), war dann aber durch zwei Tore (46., 53. Minute) von Villmergen in Rückstand geraten. Für Villmergen trafen: Sven Fischbach und Marco Sidler. Den Ausgleich für Zofingen erzielte Christoph Spring. Er war in der 69. Minute erfolgreich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Villmergen, nämlich für Patrick Locher (33.). Die einzige gelbe Karte bei Zofingen erhielt: Marik Sommer (90.)

In seiner Gruppe hat Villmergen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 31 Tore in elf Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match. In der Abwehr ist Villmergen sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Total liess das Team 15 Tore in elf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.2 Toren pro Spiel (Rang 1).

Nach dem Unentschieden verliert Villmergen einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 23 Punkten auf Rang 3. Villmergen hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Villmergen geht es auswärts gegen FC Oftringen 2 (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Nach dem Unentschieden büsst Zofingen in der Tabelle ein und liegt neu mit 22 Punkten auf Rang 5. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Zofingen hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Zofingen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Villmergen 2a - SC Zofingen 2 2:2 (0:1) - Badmatte, Villmergen – Tore: 6. Fabian Fessler 0:1. 46. Sven Fischbach 1:1. 53. Marco Sidler 2:1. 69. Christoph Spring 2:2. – Villmergen: Dominik Weber, Luca Rey, Patrick Locher, Sven Meier, Jan Chavez Garcia, Cyril Schatzmann, Jason Fischbach, Dario Incollingo, Marco Sidler, Sven Fischbach, Pascal Sidler. – Zofingen: Reto Bossard, Hajrush Kadrijaj, Jeffrey Nekys, Visar Kadrijaj, Dominic Bächler, Emir Zepic, Ricardo Wittmann, Marco Erni, Marik Sommer, Christoph Spring, Fabian Fessler. – Verwarnungen: 33. Patrick Locher, 90. Marik Sommer.

