2. Liga AFV Spiel zwischen Schönenwerd-Niedergösgen und Gontenschwil ohne Sieger Acht Tore sind zwischen Schönenwerd-Niedergösgen und Gontenschwil gefallen. Einen Sieger gab es beim 4:4 jedoch nicht.

Gontenschwil war zweimal in Führung. Schönenwerd-Niedergösgen lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 4:4 schaffte Schönenwerd-Niedergösgen in der 54. Minute.

Gontenschwil war zwischenzeitlich mit 2:0 (10. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 49. Minute ging Gontenschwil zunächst 4:3 in Führung. Lediglich fünf Minuten nach dem 4:3 traf Mario Simic in der 54. Minute für Schönenwerd-Niedergösgen zum 4:4-Ausgleich.

Auch Schönenwerd-Niedergösgen war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 3:2 (38. Minute).

Die Torschützen für Schönenwerd-Niedergösgen waren: Ryan Hügi, Mario Simic, Dominik Nünlist und Besnik Hysenaj. Bei Gontenschwil schoss Sandro Zürcher gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Gontenschwil waren: Diego de Faveri (1 Treffer) und Dennis Amstutz (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nach dem Unentschieden verliert Schönenwerd-Niedergösgen einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit 46 Punkten auf Rang 8. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher 13mal gewonnen, zehnmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Für Schönenwerd-Niedergösgen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Der eine gewonnene Punkt hat für Gontenschwil nicht ausgereicht für eine Verbesserung in der Tabelle: Das Team bleibt auf dem letzten Platz (16 Punkte). Gontenschwil hat bisher viermal gewonnen, 22mal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Gontenschwil ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Gontenschwil 4:4 (3:3) - Inseli, Niedergösgen – Tore: 8. Sandro Zürcher 0:1. 10. Dennis Amstutz 0:2. 17. Ryan Hügi (Penalty) 1:2.21. Dominik Nünlist 2:2. 38. Besnik Hysenaj 3:2. 44. Diego de Faveri (Penalty) 3:3.49. Sandro Zürcher 3:4. 54. Mario Simic 4:4. – Schönenwerd-Niedergö: Michael Simic, Tobias Rosamilia, Michael Ludäscher, Luca Liloia, Fabio Lo Priore, Stephane Malundama, Ryan Hügi, Dominik Nünlist, Sascha Studer, Alessandro Grimaldi, Besnik Hysenaj. – Gontenschwil: Christoph Sommerhalder, Tobias Bucher, Claudio Schüttel, Dominic Pingiotti, Simon Hirt, Dario Di Donato, Roman Holenstein, Dennis Amstutz, Diego de Faveri, Sandro Zürcher, Riccardo Neumann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

