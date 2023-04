4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Spiel zwischen Merenschwand und Turgi ohne Sieger Merenschwand und Turgi spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. In der 58. Minute schoss Damian Stöckli das 1:0. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 63. Minute traf Noah Jappert für Turgi.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Merenschwand für David Schumacher (52.), Fabio Käppeli (72.) und Lukas Strebel (84.). Für Turgi gab es keine Karte.

In der Abwehr gehört Merenschwand zu den Besten: Die total 3 Gegentore in drei Spielen bedeuten einen Schnitt von 1 Toren pro Match (Rang 3).

Merenschwand steht in der Tabelle neu auf Rang 5 (zuvor: 3). Das Team hat sieben Punkte. Merenschwand hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Merenschwand wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Bremgarten 2, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 21. April statt (20.00 Uhr, Waffenplatz, Bremgarten).

Turgi rutscht in der Tabelle von Rang 2 auf 3. Das Team hat acht Punkte. Turgi hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Turgi tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Juventina Wettingen 1b an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 28. April (20.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Telegramm: FC Merenschwand 1a - FC Turgi 2 1:1 (0:0) - Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand – Tore: 58. Damian Stöckli 1:0. 63. Noah Jappert 1:1. – Merenschwand: Marco Pielli, Damian Biderbost, Giovanni D Elena, Raphael Amgwerd, Marco Pasquarelli, Luca Nietlispach, Fabio Käppeli, Jonas Zurfluh, Damian Stöckli, Lukas Strebel, Jan Heggli. – Turgi: Luca Bronner, Alexander Köhli, Gioele Di Donato, Cedric Peterhans, Yaris Baumgartner, Noah Jappert, Levin Baumgartner, Alexander Warmerdam, Eren Burmaci, Haniere Cunha Macedo, Nicolo Vicari. – Verwarnungen: 52. David Schumacher, 72. Fabio Käppeli, 84. Lukas Strebel.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2023 18:19 Uhr.