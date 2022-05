3. Liga, Gruppe 1 Spiel zwischen Frick und Erlinsbach ohne Sieger Frick und Erlinsbach spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Frick die Führung. Torschütze in der 11. Minute war Vuk Petrovic. Den Ausgleich erzielte Nikola Loznjakovic in der 38. Minute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Till Wälchli von Frick erhielt in der 38. Minute die gelbe Karte.

Frick bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 37 Punkten auf Rang 4. Frick hat bisher elfmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Frick spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Schöftland 2 (Platz 9). Das Spiel findet am 8. Mai statt (10.30 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Für Erlinsbach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 6. Erlinsbach hat bisher neunmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Erlinsbach geht es auf fremdem Terrain gegen FC Lenzburg 2 (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (3. Mai) (20.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Telegramm: FC Frick 1b - FC Erlinsbach 1 1:1 (1:1) - Ebnet, Frick – Tore: 11. Vuk Petrovic 1:0. 38. Nikola Loznjakovic 1:1. – Frick: Lukas Schraner, Nico Schaad, Roman Herzog, Benjamin Schmid, Liridon Sala, Halil Karadal, Manuel Herzog, Till Wälchli, Claudio Deiss, Silas Riner, Vuk Petrovic. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, Olivier Werfeli, Janosch Flükiger, Ardefrim Ahmetaj, Giovanni Di Nunzio, Nikola Loznjakovic, Egzoart Islami, Arcelio Joao Caetano, Lars Isenschmid, Dominique May, Michael Frey. – Verwarnungen: 38. Till Wälchli.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.05.2022 11:16 Uhr.