2. Liga AFV Spiel zwischen Fislisbach und Küttigen ohne Sieger Fislisbach und Küttigen spielen 1:3 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Robin Bürgisser eröffnete in der 33. Minute das Skore, als er für Küttigen das 1:0 markierte. Fislisbach glich in der 51. Minute durch Ryan Allmann aus. Ein Eigentor von Louis Bohren brachte in der 55. Minute die 2:1-Führung für Küttigen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 60. Minute, als Fabio Bossert für Küttigen auf 3:1 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit dem Unentschieden macht Fislisbach ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 9. Fislisbach hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Fislisbach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Suhr (Platz 4). Das Spiel findet am 8. Oktober statt (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Für Küttigen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 13. Küttigen hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Küttigen geht es daheim gegen FC Wettingen (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 9. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Fislisbach - FC Küttigen 2:2 (1:3) - Esp, Fislisbach – Tore: 33. Robin Bürgisser 0:1. 51. Ryan Allmann 1:1. 55. Eigentor (Louis Bohren) 1:2.60. Fabio Bossert 1:3. – Fislisbach: Leandro Russo, Brian Bosshard, Raphael Pfister, Roman Müller, Justin Comas, Ryan Allmann, Toma Culjak, Yannic Frei, Christian Maier, Christian Gasane, Meo Till Mazzei. – Küttigen: Severin Wieland, Matteo Luongo, Ivica Malbasic, Etienne Michot, Cedric Schmid, Robin Bürgisser, Julijan Todorovic, Janis Christ, Joel Manuel Martins Serrano, Fabio Bossert, Silvan Otto. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Kölliken - FC Gränichen 1:2, FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Oftringen 3:2, FC Niederwil - FC Wohlen 2 2:4, FC Gontenschwil - FC Brugg 1:2, FC Fislisbach - FC Küttigen 2:2

Tabelle: 1. FC Sarmenstorf 9 Spiele/23 Punkte (29:9). 2. FC Schönenwerd-Niedergösgen 10/20 (24:17), 3. FC Brugg 10/20 (19:15), 4. FC Suhr 9/19 (22:14), 5. FC Wohlen 2 10/19 (21:17), 6. FC Windisch 10/19 (23:14), 7. FC Oftringen 10/15 (28:24), 8. FC Lenzburg 10/14 (16:15), 9. FC Fislisbach 10/14 (22:17), 10. FC Menzo Reinach 9/13 (18:19), 11. FC Wettingen 9/10 (24:21), 12. FC Kölliken 10/10 (21:33), 13. FC Küttigen 10/8 (21:25), 14. FC Gontenschwil 10/5 (15:29), 15. FC Gränichen 10/5 (10:28), 16. FC Niederwil 10/5 (13:29).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2021 23:09 Uhr.

