2. Liga AFV Spiel zwischen Baden 1897 und Brugg ohne Sieger 1:1 lautet das Resultat zwischen Baden 1897 und Brugg. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Baden 1897 die Führung. Torschütze in der 10. Minute war Noël Hottinger. Den Ausgleich erzielte Carsten Wyss in der 69. Minute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Brugg gab es vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Baden 1897 für Akilash Gnanasegar (58.) und Marco Perkovic (94.).

Baden 1897 bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 16 Punkte bedeuten Rang 9. Baden 1897 hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Baden 1897 spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Oftringen (Platz 12). Diese Begegnung findet am 31. März statt (20.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Für Brugg hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 11. Brugg hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Brugg spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Wohlen 2 (Platz 8). Diese Begegnung findet am 1. April statt (18.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Baden 1897 2 - FC Brugg 1:1 (0:1) - Stadion ESP, Baden – Tore: 10. Noël Hottinger 0:1. 69. Carsten Wyss 1:1. – Baden 1897: Gabriel Pereira Caldas, Simone Anghileri, Yannick Bräm, Marko Djordjic, Jonathan Schmidt, Carsten Wyss, Eymen Avci, Leon Gjikollaj, Akilash Gnanasegar, Milan Gligic, Alen Velic. – Brugg: Raphael Büttikofer, Noël Hottinger, Stefan Jovanovic, Kristian Ndau, Mert Dagli, Rico Schönenberger, Dylan Weidlich, Alexander Mayor, Yanis Ouslama, Malsor Osmani, Sven Schönenberger. – Verwarnungen: 28. Kristian Ndau, 31. Malsor Osmani, 56. Rico Schönenberger, 58. Akilash Gnanasegar, 67. Mert Dagli, 94. Marco Perkovic.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.03.2023 17:02 Uhr.