4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Simon Keisker führt Muhen mit vier Toren zum Sieg gegen Gontenschwil Muhen gewinnt am Samstag auswärts gegen Gontenschwil 6:1.

(chm)

Drei seiner Tore schoss Muhen in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Gontenschwil war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 50. Minute zum zwischenzeitlichen 1:4.

Matchwinner für Muhen war Simon Keisker, der gleich viermal traf. Getroffen hat zudem Nico Keisker (2 Tor.) einziger Torschütze für Gontenschwil war: Lino Häfliger (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Lukas Keisker von Muhen erhielt in der 82. Minute die gelbe Karte.

Muhen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 28 Tore in sieben Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.5 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Gontenschwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Die Tabellensituation bleibt für Muhen unverändert. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Muhen ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Muhen ging unentschieden aus.

Muhen spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Rupperswil 2 (Rang 10). Diese Begegnung findet am Dienstag (30. Mai) statt (20.15 Uhr, Breite/Gemeinde, Muhen).

Mit der Niederlage rückt Gontenschwil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zehn Punkten neu Platz 9. Für Gontenschwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Gontenschwil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Suhr 2 (Platz 13) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (18.00 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Gontenschwil 2 - FC Muhen 1:6 (0:3) - PAMO Neumättli, Gontenschwil – Tore: 20. Nico Keisker 0:1. 35. Simon Keisker 0:2. 43. Simon Keisker 0:3. 49. Simon Keisker 0:4. 50. Lino Häfliger 1:4. 55. Simon Keisker 1:5. 78. Nico Keisker 1:6. – Gontenschwil: Tomislav Vukadinovic, Kevin Widmer, Flavio Gautschi, Jonah Maurer, Cagatay Oynamaz, Mirco Fulciniti, Kevin Perreten, Christoph Sommerhalder, Fabio Hunziker, Lino Häfliger, Aleksandar Zarkovic. – Muhen: Simon Peter, Yannick Bregenzer, Rafael Kobel, Robin Reding, Levin Zimmermann, Nico Keisker, Chiel Stecher, Nils Amrein, Pascal Müller, Jean Luc Stecher, Simon Keisker. – Verwarnungen: 82. Lukas Keisker.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

