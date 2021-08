4. Liga, Gruppe 3 Sieg und erste Punkte für Turgi gegen Merenschwand Turgi siegt zuhause 2:1 gegen Merenschwand im zweiten Spiel der Saison.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 15 Minuten: Das erste Tor der Partie fiel für Turgi: Luca Maina brachte seine Mannschaft in der 8. Minute 1:0 in Führung. Andreas Crameri erhöhte in der 16. Minute zur 2:0-Führung für Turgi. Damian Stöckli brachte Merenschwand in der 23. Minute auf ein Tor heran. Das 1:2 blieb aber der Schlussstand.

Bei Turgi sah Florian Prano (90.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Florian Prano (53.), Andrea Utrio (85.) und Fabio Meier (95.). Eine Verwarnung gab es für Merenschwand, nämlich für Mathias Furrer (18.).

In der Tabelle steht Turgi nach dem zweiten Spiel auf Rang 8 (drei Punkte). Für Turgi geht es in einem Heimspiel gegen FC Othmarsingen 2 weiter. Diese Begegnung findet am 1. September statt (20.15 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

In der Tabelle steht Merenschwand nach dem zweiten Spiel auf Rang 14 (null Punkte). Für Merenschwand geht es auswärts gegen FC Mellingen 2a weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 1. September (20.15 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Telegramm: FC Turgi 1b - FC Merenschwand 1 2:1 (2:1) - Sportanlage Oberau, Untersiggenthal – Tore: 8. Luca Maina 1:0. 16. Andreas Crameri 2:0. 23. Damian Stöckli 2:1. – Turgi: Biagio Anzalone, Christopher Henkes, Andreas Crameri, Adrian Vogt, Marco Weber, Florian Prano, Berkay Bozkus, Marco Madonia, Cristian Mota Rodrigues, Andrea Utrio, Luca Maina. – Merenschwand: Pascal Gut, Dominik Meier, Fabio Käppeli, Mathias Furrer, Jeremias Bächler, Marco Pasquarelli, Luca Nietlispach, Jann Stutz, Maurice Hepner, Jan Heggli, Damian Stöckli. – Verwarnungen: 18. Mathias Furrer, 53. Florian Prano, 85. Andrea Utrio, 95. Fabio Meier – Ausschluss: 90. Florian Prano.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Turgi 1b - FC Merenschwand 1 2:1, FC Bremgarten 2 - FC Mutschellen 3 3:3, KF Liria - FC Sarmenstorf 2b 5:1, FC Falke Lupfig - FC Muri 3 0:2

Tabelle: 1. KF Liria 2 Spiele/6 Punkte (11:5). 2. FC Bünz-Maiengrün 1 2/6 (6:4), 3. FC Muri 3 2/6 (4:1), 4. FC Mellingen 2a 1/3 (1:0), 5. FC Sarmenstorf 2b 2/3 (4:5), 6. FC Spreitenbach 1b 2/3 (6:4), 7. FC Falke Lupfig 2/3 (5:5), 8. FC Turgi 1b 2/3 (3:3), 9. FC Mutschellen 3 2/1 (3:4), 10. FC Bremgarten 2 2/1 (7:9), 11. FC Niederwil 2 1/0 (3:5), 12. FC Villmergen 2b 1/0 (3:4), 13. FC Othmarsingen 2 1/0 (0:3), 14. FC Merenschwand 1 2/0 (3:7).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 18:20 Uhr.