2. Liga AFV Sieg und erste Punkte für Lenzburg gegen Wettingen – Fidan Tafa mit drei Toren Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Lenzburg zuhause gegen Wettingen 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Lenzburg: Fidan Tafa brachte seine Mannschaft in der 11. Minute 1:0 in Führung. Wiederum Fidan Tafa erhöhte in der 23. Minute auf 2:0 für Lenzburg. Der Treffer fiel mittels Penalty. Dank dem Treffer von Jan Lanz (30.) reduzierte sich der Rückstand für Wettingen auf ein Tor (1:2). Das letzte Tor der Partie fiel in der 82. Minute, als erneut Fidan Tafa für Lenzburg auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Lenzburg erhielt: Kristian Ndau (40.) eine Verwarnung gab es für Wettingen, nämlich für Alnord Feta (86.).

Nach dem zweiten Spiel steht Lenzburg mit drei Punkten auf dem elften Rang. Lenzburg spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Menzo Reinach. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (18.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Wettingen steht mit drei Punkten auf Rang 8. Wettingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Kölliken. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (17.00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Telegramm: FC Lenzburg - FC Wettingen 3:1 (2:1) - Wilmatten, Lenzburg – Tore: 11. Fidan Tafa 1:0. 23. Fidan Tafa (Penalty) 2:0.30. Jan Lanz 2:1. 82. Fidan Tafa 3:1. – Lenzburg: Stephan Wernli, Fabio Sommer, Kristian Ndau, Michel Schär, Dominik Gisler, Mehmet Chupi, Jan Solak, Fabio Kleiner, Nedim Keranovic, Ardit Gashi, Fidan Tafa. – Wettingen: Roman Heiniger, Luka Markovic, Ivan Talarico, Alnord Feta, Ekrem Alili, Almedin Qerimi, Jan Lanz, Boris Dabic, Hakan Sinani, Davide Caforio, Massimo Montalto. – Verwarnungen: 40. Kristian Ndau, 86. Alnord Feta.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Lenzburg - FC Wettingen 3:1, FC Kölliken - FC Fislisbach 3:5, FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Niederwil 3:0, FC Oftringen - FC Suhr 4:3, FC Brugg - FC Küttigen 1:0, FC Gontenschwil - FC Sarmenstorf 0:5, FC Gränichen - FC Menzo Reinach 1:2

Tabelle: 1. FC Brugg 2 Spiele/6 Punkte (5:2). 2. FC Oftringen 2/6 (7:4), 3. FC Sarmenstorf 2/6 (11:1), 4. FC Fislisbach 2/6 (9:4), 5. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2/4 (4:1), 6. FC Windisch 2/4 (4:2), 7. FC Gontenschwil 2/3 (3:5), 8. FC Wettingen 2/3 (4:3), 9. FC Menzo Reinach 2/3 (4:5), 10. FC Suhr 2/3 (9:4), 11. FC Lenzburg 2/3 (4:5), 12. FC Niederwil 2/0 (0:6), 13. FC Gränichen 2/0 (1:5), 14. FC Kölliken 2/0 (4:11), 15. FC Wohlen 2 2/0 (1:9), 16. FC Küttigen 2/0 (1:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 03:05 Uhr.