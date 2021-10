4. Liga, Gruppe 1 Sieg für Zofingen im Showdown gegen Masis Aarau – Thomas Bossard mit Last-Minute-Treffer Zofingen reiht Sieg an Sieg: Gegen Masis Aarau hat das Team am Dienstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:1

(chm)

Zofingen geriet zunächst in Rückstand, als Marco Patane in der 20. Minute die zwischenzeitliche Führung für Masis Aarau gelang. In der 59. Minute glich Zofingen jedoch aus und ging in der 92. Minute in Führung. Torschützen waren Andrin Fumagalli und Thomas Bossard.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Masis Aarau für Alen Asadurian (59.) und Alessio Melis (87.). Die einzige gelbe Karte bei Zofingen erhielt: Marco Erni (71.)

In der Abwehr gehört Zofingen zu den Besten: Total liess das Team 14 Tore in zwölf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.1 Toren pro Spiel (Rang 1).

Unverändert liegt Zofingen nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 13 Spielen bei 30 Punkten. Zofingen hat bisher neunmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Zofingen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Masis Aarau zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 24 Punkten auf Rang 5. Nach vier Siegen in Serie verliert Masis Aarau erstmals wieder.

Für Masis Aarau ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Zofingen 2 - FC Masis Aarau 2:1 (0:1) - Trinermatten, Zofingen – Tore: 20. Marco Patane 0:1. 59. Andrin Fumagalli 1:1. 92. Thomas Bossard 2:1. – Zofingen: Reto Merkli, Gianmarco Porlezza, Marco Erni, Visar Kadrijaj, Najeeb Halawa, Andrin Fumagalli, Robin Erni, Ricardo Wittmann, Marik Sommer, Thomas Bossard, Mario Sampaio Rocha. – Masis Aarau: Alen Asadurian, Sandro Rohner, Tobias Scherer, Andrea D Onofrio, Nicolas Ott, Elvedin Zukic, Marco Patane, Alessio Melis, Dejan Risonjic, Luca Rubicondo, Marco De Giorgi. – Verwarnungen: 59. Alen Asadurian, 71. Marco Erni, 87. Alessio Melis.

Tabelle: 1. SC Zofingen 2 13 Spiele/30 Punkte (40:14). 2. FC Aarburg 1 13/27 (43:23), 3. FC Muhen 1 13/24 (34:28), 4. FC Oftringen 2 13/24 (26:25), 5. FC Masis Aarau 13/24 (44:30), 6. SC Schöftland 3 13/21 (30:21), 7. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 13/20 (26:22), 8. FC Gränichen 2 12/19 (33:23), 9. FC Rothrist 2 13/19 (42:38), 10. FC Suhr 2 12/15 (29:30), 11. FC Entfelden 2 13/11 (16:29), 12. FC Kölliken 2a 13/8 (26:46), 13. FC Aarau 11/6 (16:26), 14. FC Ljiljan 13/4 (21:71).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.10.2021 06:37 Uhr.

