4. Liga, Gruppe 4 Sieg für Würenlos im Showdown gegen Windisch Würenlos setzt seine Siegesserie auch gegen Windisch fort. Das 3:2 auswärts am Donnerstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Würenlos setzte sich in der ersten Halbzeit deutlich ab. Shpëtim Ajredini eröffnete in der 22. Minute das Skore, als er für Würenlos das 1:0 markierte. Würenlos baute die Führung in der 32. Minute (Eronit Haliti) weiter aus (2:0). Der gleiche Eronit Haliti war auch für das 3:0 Würenlos verantwortlich.

In der zweiten Halbzeit holte Windisch auf, kam aber nurmehr auf ein Tor heran. Adriel Batista verkürzte in der 60. Minute den Rückstand von Windisch auf 1:3. Jejuan Kunjrini brachte Windisch in der 75. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Würenlos kassierte vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Windisch, nämlich für Adriel Batista (73.).

Mit einem Tore-Schnitt von 3.5 Toren pro Spiel ist Würenlos bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Würenlos nicht verändert. 24 Punkte bedeuten Rang 2. Würenlos hat bisher achtmal gewonnen und zweimal verloren.

Als nächstes trifft Würenlos in einem Heimspiel mit FC Schinznach Bad (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Tägerhard, Würenlos).

Trotz der Niederlage bleibt Windisch auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 25 Punkte auf dem Konto. Windisch hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Windisch bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Leibstadt. Diese Begegnung findet am 21. Oktober statt (20.15 Uhr, Dägerli, Windisch).

Telegramm: FC Windisch 2 - SV Würenlos 2:3 (0:3) - Dägerli, Windisch – Tore: 22. Shpëtim Ajredini 0:1. 32. Eronit Haliti 0:2. 43. Eronit Haliti 0:3. 60. Adriel Batista 1:3. 75. Jejuan Kunjrini 2:3. – Windisch: Dario Accardi, Anselme Ouattara, Dario Valentino, Sabarees Chandran, Manuel Killer, Slobodan Stoilovski, Fitim Skenderi, Eduard Lleshaj, Rejuan Kunjrini, Luan Wengi, Jejuan Kunjrini. – Würenlos: Krisana Gräni, Alban Hotnjani, Severin Berli, Reto Schlatter, Shkumbin Ajredini, Joris Engelfried, Kastriot Haliti, Shpëtim Ajredini, Yannic Güller, Eronit Haliti, Leonit Ajredini. – Verwarnungen: 25. Yannic Güller, 44. Shpëtim Ajredini, 73. Adriel Batista, 73. Kastriot Haliti, 80. Reto Schlatter.

