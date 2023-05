2. Liga AFV Sieg für Wettingen nach vier Niederlagen Nach vier Niederlagen in Serie hat Wettingen am Dienstag gegen Wohlen einen Sieg feiern können. Das Team gewann auswärts 3:2.

Wettingen ging in der 12. Minute 1:0 in Führung, als Dardan Pnishi ins eigene Tor traf. Brando Canzian erhöhte in der 45. Minute zur 2:0-Führung für Wettingen. Der Anschlusstreffer für Wohlen zum 1:2 kam in der 47. Minute. Verantwortlich dafür war Tom Vogel.

Mit seinem Tor in der 79. Minute brachte Labinot Osmani Wettingen mit zwei Treffern 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Wohlen noch auf 2:3 heran. Sergio Casale war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 90. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Wohlen für Sandi Sulejmanagic (55.) und Chris Wiederkehr (74.). Eine Verwarnung gab es für Wettingen, nämlich für Labinot Osmani (54.).

In der Abwehr gehört Wettingen zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 0.9 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Wettingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 47 Punkten auf Rang 3. Wettingen hat bisher 14mal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Wettingen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Rothrist (Platz 6). Das Spiel findet am 3. Juni statt (17.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Für Wohlen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 33 Punkten auf Rang 7. Wohlen hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Wohlen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Sarmenstorf (Platz 5). Die Partie findet am Samstag (27. Mai) statt (18.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Wohlen 2 - FC Wettingen 2:3 (0:2) - Niedermatten, Wohlen/AG – Tore: 12. Eigentor (Dardan Pnishi) 0:1.45. Brando Canzian 0:2. 47. Tom Vogel 1:2. 79. Labinot Osmani 1:3. 90. Sergio Casale 2:3. – Wohlen: Alejandro Scheifele, Eltion Shabani, Dardan Pnishi, Gökdeniz Can, Sandi Sulejmanagic, Nelson Afulike, Noel Romano, Kenan Domazet, Gabriel Prenaj, Massimo Bocchicchio, Tom Vogel. – Wettingen: Jovi Phan, Dennis Miolo, Ivan Talarico, Alnord Feta, Nicola Minikus, Liridon Palushaj, Davide Caforio, Boris Dabic, Radovan Radevic, Brando Canzian, Labinot Osmani. – Verwarnungen: 54. Labinot Osmani, 55. Sandi Sulejmanagic, 74. Chris Wiederkehr.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

