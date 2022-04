4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Sieg für Spreitenbach im Showdown gegen Liria – Liria verliert nach drei Siegen Sieg für Spreitenbach im Spitzenduell: Das zweitplatzierte Team gewinnt am Freitag zuhause gegen den drittklassierten Verein Liria 6:1.

Schon früh setzte Spreitenbach dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 15. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 4:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Spreitenbach noch auf 6:1.

Liria war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 20. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2.

Die Torschützen für Spreitenbach waren: Rohat Nur (2 Treffer), Burim Lufi (2 Treffer), Xhemail Rulani (1 Treffer) und Remo Ducret (1 Treffer). Einziger Torschütze für Liria war: Meriton Orana (1 Treffer).

Bei Spreitenbach erhielten Arianit Bytyqi (19.) und Burim Lufi (61.) eine gelbe Karte. Bei Liria erhielten Gentiar Aslanaj (36.) und Seid Hetemi (90.) eine gelbe Karte.

Spreitenbach hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.8 Mal pro Partie.

Dank dem Sieg führt Spreitenbach neu die Tabelle an. Das Team hat nach sechs Spielen 13 Punkte auf dem Konto. Es macht einen Platz gut. Spreitenbach hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Spreitenbach auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Falke Lupfig. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Liria steht in der Tabelle neu auf Rang 4 (zuvor: 3). Das Team hat neun Punkte. Liria hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Liria tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Veltheim AG an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (27. April) (20.15 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Spreitenbach 1a - KF Liria 6:1 (4:1) - Mittlerzelg, Spreitenbach – Tore: 15. Burim Lufi 1:0. 18. Rohat Nur 2:0. 20. Meriton Orana 2:1. 25. Burim Lufi 3:1. 31. Rohat Nur (Penalty) 4:1.63. Remo Ducret 5:1. 67. Xhemail Rulani (Penalty) 6:1. – Spreitenbach: Isen Veselji, Ahmet Sarican, Angelo Gerber, Valon Qoraj, Arianit Bytyqi, Enes Bunjaku, Rohat Nur, Remo Ducret, Maurice Mogg, Xhemail Rulani, Burim Lufi. – Liria: Muhamed Kastrati, Edion Cikaqi, Artan Hetemi, Lirian Shala, Enis Gjuraj, Bleon Murtezi, Besar Hetemi, Sevdai Morina, Meriton Orana, Gentiar Aslanaj, Sizai Morina. – Verwarnungen: 19. Arianit Bytyqi, 36. Gentiar Aslanaj, 61. Burim Lufi, 90. Seid Hetemi.

