4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Sieg für Seon im Showdown gegen Rohr Sieg für Seon im Spitzenduell: Das drittplatzierte Team gewinnt am Freitag auswärts gegen den erstklassierten Verein Rohr 2:0.

In der 34. Minute war es an Alessio Mandolfo, Seon 1:0 in Führung zu bringen. In der Schlussphase (78. Minute) erhöhte sodann David Walti noch zum Endresultat von 2:0

Im Spiel gab es total sieben Karten. Seon kassierte vier gelbe Karten. Bei Rohr erhielten Leutrim Agushi (64.), Patrik Perlaska (80.) und Safet Murtezi (93.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Seon den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 3.6 Tore pro Partie.

Seon liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Nach sieben Spielen hat das Team 16 Punkte. Das Team rückt damit um zwei Plätze vor. Für Seon ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat dreimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Seon ging unentschieden aus.

Seon spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Zofingen 2a (Platz 6). Das Spiel findet am 12. Mai statt (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Rohr gibt mit der Niederlage die Führungsposition in der Tabelle ab. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Rohr war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Rohr verlor zudem erstmals zuhause.

Rohr spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Rothrist 2 (Platz 4). Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (20.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Telegramm: FC Rohr - FC Seon 0:2 (0:1) - Sportplatz Winkel, Rohr – Tore: 34. Alessio Mandolfo 0:1. 78. David Walti 0:2. – Rohr: Michel Schneider, Dean Meier, Atdhe Kadrijaj, Leutrim Agushi, Ali Rezai, Mojtaba Rahimi, Ahmad Faqirzade, Ardit Gashi, Said Mortaza Hussaini, Patrik Perlaska, Valentin Bekaj. – Seon: Gian Andri Gloor, Remo Sager, Timo Burkard, Davide Serratore, Shukri Mustafi, Kristijan Roskovic, David Walti, Matheus Vercillo Cardoso, Raoul Valenti, Enis Yavuzcan, Alessio Mandolfo. – Verwarnungen: 29. Remo Sager, 51. Andrin Gilbert, 64. Leutrim Agushi, 80. Patrik Perlaska, 92. Domenico Ferraina, 93. Safet Murtezi, 95. Janik Lüscher.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

