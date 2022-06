4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Sieg für Sarmenstorf nach vier Niederlagen Nach vier Niederlagen in Folge hat Sarmenstorf am Mittwoch gegen Kölliken einen Sieg feiern können. Das Team gewann auswärts 5:0.

In der 23. Minute war es an Steven Widmer, Sarmenstorf 1:0 in Führung zu bringen. Mit seinem Tor in der 78. Minute brachte Frank Hegi Sarmenstorf mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Sarmenstorf erhöhte in der 79. Minute seine Führung durch Massimiliano Cunsolo weiter auf 3:0.

Hasan Özserik baute in der 85. Minute die Führung für Sarmenstorf weiter aus (4:0). Steven Widmer schoss das 5:0 (88. Minute) für Sarmenstorf und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Kölliken erhielten Venis Bajrami (22.), Rudolf Berisha (67.) und Ali Safari (91.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Sarmenstorf, nämlich für Ivan Wey (91.).

Zahlreiche Gegentore sind für Kölliken ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.9 Tore pro Partie (Rang 12).

Sarmenstorf machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 19 Punkten auf Rang 5. Sarmenstorf hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Kölliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 9. Kölliken hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Telegramm: FC Kölliken 2b - FC Sarmenstorf 2b 0:5 (0:1) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 23. Steven Widmer 0:1. 78. Frank Hegi 0:2. 79. Massimiliano Cunsolo 0:3. 85. Hasan Özserik 0:4. 88. Steven Widmer 0:5. – Kölliken: Benjamin Muheim, Mark Ukaj, Venis Bajrami, Marco Bieri, Ali Safari, Jetmir Kida, Alban Kukeli, Andre Berisha, Fabio Farina, Antonio Ferritto, Astrit Ukaj. – Sarmenstorf: Stephan Meier, Andreas Baur, Alex Melliger, Hasan Özserik, Steven Widmer, Pascal Schärer, Daniele Napoli, Massimiliano Cunsolo, Frank Hegi, Dino Macher, Rafael Flückiger. – Verwarnungen: 22. Venis Bajrami, 67. Rudolf Berisha, 91. Ivan Wey, 91. Ali Safari.

