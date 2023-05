3. Liga, Gruppe 1 Sieg für Rupperswil nach drei Niederlagen – Siegtreffer in allerletzter Minute Sieg für Rupperswil nach drei Niederlagen in Serie. Gegen Veltheim gewinnt Rupperswil am Freitag zuhause 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Rupperswil das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 94. Minute war Daniel Koch.

Linus Meier hatte davor in der 34. Minute zum 1:0 für Rupperswil getroffen. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 41. Minute, als Joshua Hächler für Veltheim traf. In der 47. Minute war es erneut Joshua Hächler, der Veltheim mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte. Durch Penalty kam es in der 71. Minute zum Ausgleich für Rupperswil. Valdrin Dvorani verwandelte erfolgreich.

Bei Rupperswil sah Lukas Frey (49.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Lukas Frey (40.) und Joël Hauser (42.). Bei Veltheim erhielten Oliver Wernli (11.) und Deyan Vetter (70.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Veltheim ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.8 Tore pro Partie (Rang 13).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Rupperswil. Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 11. Rupperswil hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Rupperswil trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Beinwil am See (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (16. Mai) (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Veltheim verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Veltheim hat bisher viermal gewonnen, 15mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Veltheim tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Gränichen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (18.00 Uhr, Sportplatz Schachen, Veltheim).

Telegramm: FC Rupperswil - FC Veltheim AG 3:2 (1:1) - Stockhard Rupperswil, – Tore: 34. Linus Meier 1:0. 41. Joshua Hächler 1:1. 47. Joshua Hächler 1:2. 71. Valdrin Dvorani (Penalty) 2:2.94. Daniel Koch 3:2. – Rupperswil: Matthias Fankhauser, Luis Wyrsch, Daniel Koch, Davide Cerbone, Erion Rrafshi, Corsin Wildi, Valdrin Dvorani, Lukas Frey, Joël Hauser, Claudio Ott, Remo Bünzli. – Veltheim: Melvin Deubelbeiss, Tobias Kummer, Nicola Hersche, Sandro Heimgartner, Oliver Wernli, Cyrill Huber, Nicola Pruijs, Stefan Ott, Deyan Vetter, Joshua Hächler, Gian Furter. – Verwarnungen: 11. Oliver Wernli, 40. Lukas Frey, 42. Joël Hauser, 70. Deyan Vetter – Ausschluss: 49. Lukas Frey.

