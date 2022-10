4. Liga, Gruppe 2 Sieg für Rohr im Showdown gegen Seon – Seon verliert wegen Eigentor Rohr reiht Sieg an Sieg: Gegen Seon hat das Team am Freitag bereits den zehnten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:2

(chm)

Den Auftakt machte Valentin Bekaj, der in der 27. Minute für Rohr zum 1:0 traf. Der Ausgleich für Seon fiel in der 32. Minute (Raoul Valenti). Enis Yavuzcan traf in der 35. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Seon.

Gleichstand stellte Valentin Bekaj durch seinen Treffer für Rohr in der 89. Minute her. In der 92. Minute hiess es nach einem Eigentor von Mischa Fischer 3:2 für Rohr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rohr erhielten Ali Rezai (56.), Ahmad Faqirzade (67.) und Said Mortaza Hussaini (95.) eine gelbe Karte. Seon behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Dass Rohr viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 13 Spielen hat Rohr durchschnittlich 4.8 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Unverändert liegt Rohr nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 13 Spielen 33 Punkte auf dem Konto. Rohr hat bisher elfmal gewonnen und zweimal verloren.

Für Rohr ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Seon einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 28 Punkten auf Rang 3. Seon hat bisher neunmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Seon ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Rohr - FC Seon 3:2 (1:2) - Sportplatz Winkel, Rohr – Tore: 27. Valentin Bekaj 1:0. 32. Raoul Valenti 1:1. 35. Enis Yavuzcan 1:2. 89. Valentin Bekaj 2:2. 92. Eigentor (Mischa Fischer) 3:2. – Rohr: Michel Schneider, Ali Rezai, Dean Meier, Ardit Gashi, Drilon Gashi, Said Mortaza Hussaini, Erolind Ferati, Patrik Perlaska, Ahmad Faqirzade, Betim Morina, Valentin Bekaj. – Seon: Gian Andri Gloor, Mohammad Dawod Ahmadi, Shukri Mustafi, Davide Serratore, Matheus Vercillo Cardoso, Manuel Keller, Fabrice Wild, David Walti, Jovan Milosevic, Raoul Valenti, Enis Yavuzcan. – Verwarnungen: 56. Ali Rezai, 67. Ahmad Faqirzade, 95. Said Mortaza Hussaini.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.10.2022 19:56 Uhr.

