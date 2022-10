3. Liga, Gruppe 1 Sieg für Niederlenz nach drei Niederlagen Gegen Erlinsbach gewinnt Niederlenz am Montag zum ersten Mal nach drei Niederlagen in Folge. Das Team gewann zuhause 4:2.

Den Auftakt machte Burim Hasanramaj, der in der 7. Minute für Erlinsbach zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Erlinsbach stellte Robbie von Felten in Minute 49 her. Erlinsbach erhöhte in der 53. Minute seine Führung durch Daniss Mujanovic weiter auf 3:0.

Leon Soprek verkürzte in der 60. Minute den Rückstand von Niederlenz auf 1:3. Lars Isenschmid baute in der 80. Minute die Führung für Erlinsbach weiter aus (4:1). Den Schlussstand stellte Simon Schärer in der 83. Minute her, als er für Niederlenz auf 2:4 verkürzte.

Gelbe Karten gab es bei Niederlenz für Matthias Burkard (15.) und Serkan Sariyar (50.). Gelbe Karten gab es bei Erlinsbach für Janosch Flükiger (13.) und Serkan Karamese (45.).

Dass Niederlenz gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen zwölf Spielen 1.2 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Niederlenz die 13.-beste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Niederlenz nicht verändert. Mit neun Punkten liegt das Team auf Rang 12. Niederlenz hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Niederlenz konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Niederlenz spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Kölliken (Platz 8). Das Spiel findet am Freitag (28. Oktober) statt (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Erlinsbach macht trotz der Niederlage einen Sprung nach vorne in der Tabelle und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 6 (+3). Erlinsbach hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Erlinsbach wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das fünftplatzierte Team FC Buchs, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am Freitag (28. Oktober) statt (20.15 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: FC Niederlenz - FC Erlinsbach 1a 4:2 (1:0) - Altfeld, Niederlenz – Tore: 7. Burim Hasanramaj 1:0. 49. Robbie von Felten 2:0. 53. Daniss Mujanovic 3:0. 60. Leon Soprek 3:1. 80. Lars Isenschmid 4:1. 83. Simon Schärer 4:2. – Niederlenz: Loris Votta, Carlo Scherrer, Avni Jusufi, Matthias Burkard, Noah Balakumar, Jad Baalbaki, Hussein Baalbaki, Serkan Sariyar, Leon Soprek, Alessio Melis, Igor Miranda de Sousa. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, Million Girmay, Janosch Flükiger, Serkan Karamese, Giovanni Di Nunzio, Robbie von Felten, Burim Hasanramaj, Daniss Mujanovic, Nikola Loznjakovic, Jérôme Hartmann, Toni Istuk Banic. – Verwarnungen: 13. Janosch Flükiger, 15. Matthias Burkard, 45. Serkan Karamese, 50. Serkan Sariyar.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

