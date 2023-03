3. Liga, Gruppe 2 Sieg für Neuenhof im Showdown gegen Mellingen – Siegesserie von Mellingen gebrochen Neuenhof setzt seine Siegesserie auch gegen Mellingen fort. Das 3:2 zuhause am Dienstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Irfan Ponik eröffnete in der 12. Minute das Skore, als er für Neuenhof das 1:0 markierte. In der 49. Minute traf Manuel Gerwer für Mellingen zum 1:1-Ausgleich. Per Penalty traf Baris Cagras in der 61. Minute zur 2:1-Führung für Neuenhof.

Neuenhof baute die Führung in der 66. Minute (Irfan Ponik) weiter aus (3:1). In der Schlussphase kam Mellingen noch auf 2:3 heran. Manuel Gerwer war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 93. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Mellingen gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Burim Haxha (64.) und Rafael Müller (84.). Gelbe Karten sahen zudem Patrick Ernst (60.), Rafael Müller (68.) und Fabian Gisi (85.). Bei Neuenhof erhielten Baris Cagras (39.) und Asllon Halili (89.) eine gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.9 Toren pro Spiel ist Neuenhof bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die sechstbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet für Neuenhof die Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 14 Spielen bei 34 Punkten. Das Team rückt damit einen Platz vor. Neuenhof hat bisher elfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Neuenhof auf fremdem Terrain mit FC Niederwil (Rang 7) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (31. März) (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Nach der Niederlage muss Mellingen die Tabellenführung abgeben. Mit 32 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Mellingen hat bisher zehnmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Mellingen in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Würenlingen. Das Spiel findet am Freitag (31. März) statt (20.30 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Telegramm: FC Neuenhof - FC Mellingen 3:2 (1:0) - Stausee, Neuenhof – Tore: 12. Irfan Ponik 1:0. 49. Manuel Gerwer 1:1. 61. Baris Cagras (Penalty) 2:1.66. Irfan Ponik 3:1. 93. Manuel Gerwer 3:2. – Neuenhof: Alpay Inaner, Bljerim Nuhija, Stefano Pompa, Stefano Imbrogno, Alessio Grassia, Miguel Weber, Baris Cagras, Alessandro Bianchi, Shkumbin Shala, Deniz Demirci, Irfan Ponik. – Mellingen: Patrick Ernst, Philipp Müller, Andreas Etter, Burim Haxha, Andreas Habegger, Fabian Gisi, Marco Etter, Arjanit Kabashaj, Pascal Gisi, Janek Lang, Mergim Berisha. – Verwarnungen: 39. Baris Cagras, 60. Patrick Ernst, 68. Rafael Müller, 85. Fabian Gisi, 89. Asllon Halili – Ausschlüsse: 64. Burim Haxha, 84. Rafael Müller.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.03.2023 11:17 Uhr.