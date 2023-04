3. Liga, Gruppe 1 Sieg für Kölliken nach vier Niederlagen Erfolgserlebnis für Kölliken: Nach vier Niederlagen in Folge siegt das Team am Donnerstag auswärts gegen Gontenschwil 4:0.

(chm)

Fatjan Lokaj brachte Kölliken 1:0 in Führung (21. Minute). Kölliken baute die Führung in der 27. Minute (Dinis Bagnibov) weiter aus (2:0). Albert Marku baute in der 32. Minute die Führung für Kölliken weiter aus (3:0). Kölliken baute in der 82. Minute die Führung für Kölliken weiter aus: Torschütze war erneut Albert Marku.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Gontenschwil erhielten Altijon Qorolli (67.) und Marijan Vuleta (69.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Kölliken erhielt: Pascal Nützi (67.)

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Kölliken eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.6 pro Spiel. Das bedeutet, dass Kölliken die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Kölliken rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 9. Kölliken hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kölliken spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Entfelden (Platz 7). Die Partie findet am 14. April statt (20.15 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Für Gontenschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 8. Gontenschwil hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Gontenschwil auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Küttigen 1b. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (18.00 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Telegramm: FC Gontenschwil - FC Kölliken 0:4 (0:3) - PAMO Neumättli, Gontenschwil – Tore: 21. Fatjan Lokaj 0:1. 27. Dinis Bagnibov 0:2. 32. Albert Marku 0:3. 82. Albert Marku 0:4. – Gontenschwil: Michael Hochuli, Marijan Vuleta, Claudio Schüttel, Dominic Pingiotti, Dario Di Donato, Ivan Gabriel Almeida Carvalho, Arian Dzemaili, Tarik Habibija, Roman Holenstein, Sandro Zürcher, Michael Von Gunten. – Kölliken: Alban Gecaj, Fatjan Lokaj, Hajdar Kamishaj, Ruben Santos Indio, Jérôme Torgler, Gian Farro, Ilija Tipura, Dinis Bagnibov, Pascal Nützi, Albert Marku, Brian Peyer. – Verwarnungen: 67. Altijon Qorolli, 67. Pascal Nützi, 69. Marijan Vuleta.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.04.2023 16:31 Uhr.