4. Liga, Gruppe 4 Sieg für Klingnau nach vier Niederlagen Gegen Frick gewinnt Klingnau am Samstag zum ersten Mal nach vier Niederlagen in Folge. Das Team gewann auswärts 4:2.

(chm)

Das Skore eröffnete Krenar Bakalli in der 10. Minute. Er traf für Klingnau zum 1:0. In der 41. Minute baute Michel Baumgartner den Vorsprung für Klingnau auf zwei Tore aus (2:0). Klingnau erhöhte in der 48. Minute seine Führung durch Joel Lucas weiter auf 3:0.

Klingnau erhöhte in der 62. Minute seine Führung durch Loris Cardella weiter auf 4:0. In der 75. Minute verkleinerte Selman Mujota den Rückstand von Frick auf 1:4. Frick verkürzte seinen Rückstand auf 2:4, als Gentian Bajrami ins eigene Tor traf (75).

Bei Klingnau erhielten Joel Lucas (21.) und Ziar Alshekhani (67.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Frick für David Schmid (44.) und Florian Cadraku (83.).

Die Abwehr von Frick kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 13).

Klingnau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 7. Klingnau hat bisher viermal gewonnen und viermal verloren.

Klingnau tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von SV Würenlos an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Tägerhard, Würenlos).

Frick verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Frick war es bereits die siebte Niederlage in Serie.

Frick trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Schinznach Bad (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 8. Oktober (19.00 Uhr, Sportplatz Schachen, Schinznach).

Telegramm: FC Frick 3 - FC Klingnau 2 2:4 (0:2) - Ebnet, Frick – Tore: 10. Krenar Bakalli 0:1. 41. Michel Baumgartner 0:2. 48. Joel Lucas 0:3. 62. Loris Cardella 0:4. 75. Selman Mujota 1:4. 75. Eigentor (Gentian Bajrami) 2:4. – Frick: Luc Burger, David Schmid, Dylan Schenker, Sergio Cantoni, Ilir Elezaj, Nicola Senn, Mohammed Osman, Enis Vehapi, Selman Mujota, Florian Cadraku, Rodrigo Miguel Azinheira Machado. – Klingnau: Albin Kurtishi, Vithurshan Pakeerathan, Ziar Alshekhani, Krenar Bakalli, Yamin Ait Hadj Bella, Besmir Suka, Loris Cardella, Jannik Hauenstein, Michel Baumgartner, Adrian Valiselos Gomes, Joel Lucas. – Verwarnungen: 21. Joel Lucas, 44. David Schmid, 67. Ziar Alshekhani, 83. Florian Cadraku.

