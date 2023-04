3. Liga, Gruppe 1 Sieg für Gränichen im Showdown gegen Frick – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Frick lag gegen Gränichen deutlich vorne, nämlich 2:0 (18. Minute) - und verlor dennoch. Gränichen feiert einen 4:2-Heimsieg.

(chm)

Das Skore eröffnete Mentor Mujota in der 6. Minute. Er traf für Frick zum 1:0. Frick baute die Führung in der 18. Minute (Chris Lehmann) weiter aus (2:0). In der 34. Minute gelang Gränichen (Cedric Galligani) der Anschlusstreffer (1:2).

Durch Penalty kam es in der 56. Minute zum Ausgleich für Gränichen. Dominik Trost verwandelte erfolgreich. Robin Bürgisser traf in der 80. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Gränichen. In der 84. Minute sorgte Manuel Peter für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Gränichen.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Frick gab es vier gelbe Karten. Bei Gränichen erhielten Alessandro Anastasio (38.) und Seja Ettle (85.) eine gelbe Karte.

Frick lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Gränichen. Total liess das Team 20 Tore in 17 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.2 Toren pro Spiel (Rang 2).

Mit dem Sieg rückt Gränichen um einen Platz nach vorne. 35 Punkte bedeuten Rang 2. Gränichen hat bisher elfmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Gränichen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Erlinsbach 1a (Platz 5). Das Spiel findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Nach der Niederlage büsst Frick einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 34 Punkten auf Rang 3. Frick hat bisher neunmal gewonnen, einmal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Frick zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Kölliken. Die Partie findet am 22. April statt (19.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Gränichen - FC Frick 2 4:2 (1:2) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 6. Mentor Mujota 0:1. 18. Chris Lehmann 0:2. 34. Cedric Galligani 1:2. 56. Dominik Trost (Penalty) 2:2.80. Robin Bürgisser 3:2. 84. Manuel Peter 4:2. – Gränichen: Luca Carlino, Dario Muscia, Philipp Müller, Florian Müller, Seja Ettle, Manuel Peter, Cedric Galligani, Alessandro Anastasio, Dominik Trost, Luc Lorenzi, Robin Ettle. – Frick: Elia Kasper, Tobias Hüsler, Pascal Hauswirth, Benjamin Schmid, Fabian Treyer, Chris Lehmann, Jannik Näf, Manuel Herzog, Nico Heuberger, Silas Riner, Mentor Mujota. – Verwarnungen: 38. Alessandro Anastasio, 53. Tobias Hüsler, 56. Elia Kasper, 63. Fabian Treyer, 79. Jannik Näf, 85. Seja Ettle.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 05:37 Uhr.