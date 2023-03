3. Liga, Gruppe 2 Sieg für Erlinsbach nach drei Niederlagen Nach drei Niederlagen in Folge hat Erlinsbach am Freitag gegen Zurzach einen Sieg feiern können. Das Team gewann zuhause 5:3.

(chm)

Das Skore eröffnete Simone Palazzolo in der 13. Minute. Er traf für Erlinsbach zum 1:0. Zwei Minuten dauerte es, ehe Simone Palazzolo erneut erfolgreich war. Er traf in der 15. Minute zum 2:0 für Erlinsbach. Per Penalty traf Lukas Edelmann in der 27. Minute für Zurzach zum Anschlusstreffer (1:2)

Gleichstand war in der 45. Minute hergestellt: Severin Büeler traf für Zurzach. Jan Arnet brachte Erlinsbach 3:2 in Führung (46. Minute). In der 57. Minute baute der gleiche Jan Arnet die Führung für Erlinsbach weiter aus.

Esey Misgena baute in der 76. Minute die Führung für Erlinsbach weiter aus (5:2). Den Schlussstand stellte Jan Georg in der 85. Minute her, als er für Zurzach auf 3:5 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Erlinsbach, Evrim Saglam (45.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Zurzach erhielt: Severin Büeler (44.)

Dass Erlinsbach gleich fünf Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 14 Spielen 1.6 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Erlinsbach die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 14 mit durchschnittlich 3.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Erlinsbach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Zehn Punkte bedeuten Rang 13. Erlinsbach hat bisher dreimal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Spreitenbach kriegt es Erlinsbach im nächsten Spiel auswärts mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 31. März statt (20.15 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach).

Für Zurzach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 10. Für Zurzach ist es bereits die achte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Zurzach gingen unentschieden aus.

Für Zurzach geht es zuhause gegen FC Küttigen 1a (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 31. März (20.15 Uhr, Barz, Zurzach).

Telegramm: FC Erlinsbach 1b - SC Zurzach 5:3 (2:2) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 13. Simone Palazzolo 1:0. 15. Simone Palazzolo 2:0. 27. Lukas Edelmann (Penalty) 2:1.45. Severin Büeler 2:2. 46. Jan Arnet 3:2. 57. Jan Arnet 4:2. 76. Esey Misgena 5:2. 85. Jan Georg 5:3. – Erlinsbach: Manuel Schaer, Dennis Rüedi, Alessio Amodio, Gerard Toni, Evrim Saglam, Simon Sommer, Gavin Porcelli, Angelo Cannata, Emre Saglam, Simone Palazzolo, Jan Arnet. – Zurzach: Claudio Bächli, Michael Binder, Yannick Mauch, Jan Georg, Noah Scharler, Lukas Edelmann, Henrique Amiguinho Coutinho, Samir Brkic, Loris Edelmann, Timur Kizilhan, Severin Büeler. – Verwarnungen: 44. Severin Büeler, 45. Evrim Saglam.

