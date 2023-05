3. Liga, Gruppe 1 Sieg für Erlinsbach im Showdown gegen Frick Erlinsbach setzt seine Siegesserie auch gegen Frick fort. Das 3:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Per Penalty traf Robbie von Felten in der 9. Minute zur 1:0-Führung für Erlinsbach. Serkan Karamese erhöhte in der 73. Minute zur 2:0-Führung für Erlinsbach. Das letzte Tor der Partie erzielte Robbie von Felten, der in der 87. Minute die Führung für Erlinsbach auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Frick sah Simon Schmid (82.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Bei Erlinsbach erhielten Serkan Karamese (53.) und Lars Isenschmid (55.) eine gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.7 Toren pro Spiel ist Erlinsbach bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Frick so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Die total 34 Gegentore in 22 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.4 Toren pro Match (Rang 3).

Die Tabellensituation hat sich für Erlinsbach nicht verändert. Das Team liegt mit 46 Punkten auf Rang 3. Erlinsbach hat bisher 13mal gewonnen, viermal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Erlinsbach spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Niederlenz (Rang 10). Die Partie findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Nach der Niederlage büsst Frick zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 44 Punkten auf Rang 4. Nach zwei Siegen in Serie verliert Frick erstmals wieder. Frick verlor zudem erstmals zuhause.

Frick spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Buchs (Platz 6). Die Partie findet am 3. Juni statt (19.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Telegramm: FC Erlinsbach 1a - FC Frick 2 3:0 (1:0) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 9. Robbie von Felten (Penalty) 1:0.73. Serkan Karamese 2:0. 87. Robbie von Felten 3:0. – Erlinsbach: Yannis Hauenstein, Jérôme Hartmann, Serkan Karamese, Janosch Flükiger, David Isenschmid, Daniss Mujanovic, Giovanni Di Nunzio, Robbie von Felten, Lars Isenschmid, Burim Hasanramaj, Noah Lüscher. – Frick: Elia Kasper, Kevin Schmid, Roman Herzog, Tobias Hüsler, Liridon Sala, Nick Wenger, Nico Heuberger, Jannik Näf, Manuel Herzog, Silas Riner, Vuk Petrovic. – Verwarnungen: 53. Serkan Karamese, 55. Lars Isenschmid – Ausschluss: 82. Simon Schmid.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.05.2023 04:09 Uhr.