2. Liga AFV Sieg für Baden 1897 nach drei Niederlagen Erfolgserlebnis für Baden 1897: Nach drei Niederlagen in Folge siegt das Team am Freitag zuhause gegen Klingnau 4:1.

Das Skore eröffnete Talha Avci in der 59. Minute. Er traf für Baden 1897 zum 1:0. Akilash Gnanasegar sorgte in der 69. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Baden 1897. Der gleiche Akilash Gnanasegar war auch für das 3:0 Baden 1897 verantwortlich.

Jan Kalt baute in der 81. Minute die Führung für Baden 1897 weiter aus (4:0). Den Schlussstand stellte Batuhan Karadeniz in der 90. Minute her, als er für Klingnau auf 1:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Klingnau sah Labinot Halili (21.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Baden 1897, Jan Kalt (53.) kassierte sie.

Dass Baden 1897 gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 13 Spielen 1.8 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Baden 1897 die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Baden 1897 um einen Platz nach vorne. 15 Punkte bedeuten Rang 9. Baden 1897 hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Baden 1897 spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Brugg (Platz 11). Das Spiel findet am 24. März statt (20.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Klingnau verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Klingnau ist es bereits die neunte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Klingnau gingen unentschieden aus.

Mit dem achtplatzierten FC Wohlen 2 kriegt es Klingnau als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (15.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Telegramm: FC Baden 1897 2 - FC Klingnau 4:1 (0:0) - Stadion ESP, Baden – Tore: 59. Talha Avci 1:0. 69. Akilash Gnanasegar 2:0. 79. Akilash Gnanasegar 3:0. 81. Jan Kalt 4:0. 90. Batuhan Karadeniz 4:1. – Baden 1897: Gabriel Pereira Caldas, Sebastian Bortolin, Roko Begonja, Pasquale Guzzo, Sasa Jakovljevic, Jan Kalt, Gentrim Uka, Akilash Gnanasegar, Semiel Krasniqi, Leon Gjikollaj, Christian Chirulli. – Klingnau: Robin Süess, Serkan Korkut, Esdras Soki Mafuta, Labinot Halili, Semavat Seferi, Fisnik Ademi, Brahim Maloki, Yigit Can Özata, Danijel Martic, Dario Branco Ferreira, Batuhan Karadeniz. – Verwarnungen: 53. Jan Kalt – Ausschluss: 21. Labinot Halili.

