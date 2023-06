3. Liga, Gruppe 1 Serkan Karamese führt Erlinsbach mit drei Toren zum Sieg gegen Niederlenz Erlinsbach reiht Sieg an Sieg: Gegen Niederlenz hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:2

Das Skore eröffnete Serkan Sariyar in der 30. Minute. Er traf für Niederlenz zum 1:0. Gleichstand war in der 33. Minute hergestellt: Serkan Karamese traf für Erlinsbach. In der 39. Minute war es erneut Serkan Karamese, der Erlinsbach mit seinem Tor 2:1 in Führung brachte.

Sieben Minuten dauerte es, ehe Serkan Karamese erneut erfolgreich war. Er traf in der 46. Minute zum 3:1 für Erlinsbach. David Isenschmid baute in der 47. Minute die Führung für Erlinsbach weiter aus (4:1). Den Schlussstand stellte Denis Patrone in der 75. Minute her, als er für Niederlenz auf 2:4 verkürzte.

Gelbe Karten gab es bei Niederlenz für Matthias Burkard (32.), Denis Patrone (77.) und Miqueas Callo Weber (88.). Eine Verwarnung gab es für Erlinsbach, nämlich für Daniss Mujanovic (87.).

In seiner Gruppe hat Erlinsbach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.7 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 25 Spielen, in denen die Offensive 68 Tore erzielte.

Die Tabellensituation hat sich für Erlinsbach nicht verändert. 49 Punkte bedeuten Rang 3. Erlinsbach hat bisher 14mal gewonnen, viermal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Für Erlinsbach geht es auswärts gegen FC Buchs (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 9. Juni statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Für Niederlenz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 10. Niederlenz hat bisher achtmal gewonnen, zwölfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Niederlenz spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Kölliken (Platz 12). Zu diesem Spiel kommt es am 9. Juni (20.15 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Telegramm: FC Niederlenz - FC Erlinsbach 1a 2:4 (1:3) - Altfeld, Niederlenz – Tore: 30. Serkan Sariyar 1:0. 33. Serkan Karamese 1:1. 39. Serkan Karamese 1:2. 46. Serkan Karamese 1:3. 47. David Isenschmid 1:4. 75. Denis Patrone 2:4. – Niederlenz: Loris Votta, Avni Jusufi, Melvin Keranovic, Moreno Capuzzi, Matthias Burkard, Noah Hochstrasser, Leon Soprek, Serkan Sariyar, Miqueas Callo Weber, Alessandro Kiener, Denis Patrone. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, Jérôme Hartmann, Serkan Karamese, David Grieder, David Isenschmid, Daniss Mujanovic, Giovanni Di Nunzio, Robbie von Felten, Lars Isenschmid, Burim Hasanramaj, Noah Lüscher. – Verwarnungen: 32. Matthias Burkard, 77. Denis Patrone, 87. Daniss Mujanovic, 88. Miqueas Callo Weber.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.06.2023 23:56 Uhr.