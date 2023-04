4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Seon setzt Siegesserie auch gegen Oftringen fort Seon setzt seine Siegesserie auch gegen Oftringen fort. Das 5:0 auswärts am Dienstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Andrin Gilbert brachte Seon 1:0 in Führung (34. Minute). Seon baute die Führung in der 54. Minute (Raoul Valenti) weiter aus (2:0). Enis Yavuzcan baute in der 80. Minute die Führung für Seon weiter aus (3:0).

Davide Serratore baute in der 87. Minute die Führung für Seon weiter aus (4:0). Es war ein Elfmeter David Walti schoss das 5:0 (92. Minute) für Seon und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Seon erhielten Kristijan Roskovic (46.) und Matheus Vercillo Cardoso (53.) eine gelbe Karte. Bei Oftringen erhielten Diyar Ildeniz (80.) und Mikail Simsek (86.) eine gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 4.7 Toren pro Spiel ist Seon bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Oftringen ein relativ häufiges Phänomen. Die total 8 Gegentore in drei Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.7 Toren pro Match (Rang 7).

In der Tabelle verbessert sich Seon von Rang 2 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Seon hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Seon spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Buchs 2 (Rang 12). Das Spiel findet am Freitag (14. April) statt (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Oftringen steht in der Tabelle neu auf Rang 11 (zuvor: 9). Das Team hat drei Punkte. Oftringen hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Für Oftringen geht es zuhause gegen SC Schöftland 3 (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 17. April statt (20.15 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Telegramm: FC Oftringen 2 - FC Seon 0:5 (0:1) - Im Feld, Oftringen – Tore: 34. Andrin Gilbert 0:1. 54. Raoul Valenti 0:2. 80. Enis Yavuzcan 0:3. 87. Davide Serratore (Penalty) 0:4.92. David Walti 0:5. – Oftringen: Mikail Simsek, Bruno Matheus Dias Dos Santos, Marco Eng, Kenan Mujanovic, Tihomir Djanesic, Davide Pirrone, Stefano Cardoso Baptista, Diyar Ildeniz, Mirko Calabretta, Mario Weber, Luca Muscolo. – Seon: Patrick Lüscher, Domenico Ferraina, Remo Sager, Davide Serratore, Fabian Zeig, Kristijan Roskovic, David Walti, Matheus Vercillo Cardoso, Andrin Gilbert, Enis Yavuzcan, Raoul Valenti. – Verwarnungen: 46. Kristijan Roskovic, 53. Matheus Vercillo Cardoso, 80. Diyar Ildeniz, 86. Mikail Simsek.

