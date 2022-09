4. Liga, Gruppe 2 Seon setzt Siegesserie auch gegen Merenschwand fort Seon reiht Sieg an Sieg: Gegen Merenschwand hat das Team am Freitag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 6:3

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Andrin Gilbert für Seon. In der 4. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand war in der 19. Minute hergestellt: Raphael Glöckler traf für Merenschwand. Enis Yavuzcan erzielte in der 30. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Seon.

In der 33. Minute traf Andrej Heggli für Merenschwand zum 2:2-Ausgleich. Mischa Fischer schoss Seon in der 38. Minute zur 3:2-Führung. Mit seinem Tor in der 45. Minute brachte Alessio Mandolfo Seon mit zwei Treffern 4:2 in Führung.

Lukas Aepli sorgte in der 57. Minute für Merenschwand für den Anschlusstreffer zum 3:4. Den Zwei-Tore-Vorsprung (5:3) für Seon stellte Enis Yavuzcan in Minute 70 her. Jovan Milosevic schoss das 6:3 (78. Minute) für Seon und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Seon erhielten Leon Leci (35.) und Matheus Vercillo Cardoso (42.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Merenschwand, Lukas Aepli (80.) kassierte sie.

Der Sturm von Seon sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Durchschnittlich trifft die Offensive 5 Mal pro Partie.

In der Tabelle verbessert sich Seon von Rang 2 auf 1. Das Team hat zwölf Punkte. Seon feiert mit dem Sieg gegen Merenschwand bereits den vierten Sieg der Saison. Das Team hat dreimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Seon spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Beinwil am See 2 (Platz 6). Die Partie findet am Mittwoch (7. September) statt (20.00 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Merenschwand rutscht in der Tabelle von Rang 5 auf 7. Das Team hat drei Punkte. Merenschwand hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Merenschwand spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Buchs 2 (Platz 9). Die Partie findet am Mittwoch (7. September) statt (20.00 Uhr, Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand).

Telegramm: FC Seon - FC Merenschwand 1b 6:3 (4:2) - Zelgli, Seon – Tore: 4. Andrin Gilbert 1:0. 19. Raphael Glöckler 1:1. 30. Enis Yavuzcan 2:1. 33. Andrej Heggli 2:2. 38. Mischa Fischer 3:2. 45. Alessio Mandolfo 4:2. 57. Lukas Aepli 4:3. 70. Enis Yavuzcan 5:3. 78. Jovan Milosevic 6:3. – Seon: Gian Andri Gloor, Leon Leci, Branko Batinic, Remo Sager, Mischa Fischer, Matthias Kokontis, Kristijan Roskovic, Jovan Milosevic, Raoul Valenti, Andrin Gilbert, Enis Yavuzcan. – Merenschwand: Tim Stutz, Simen Müller, Ivo Aeberhard, Alex Marra, Enis Ljatifi, Andrej Heggli, Andrin Tischhauser, Robin Schoch, Raphael Glöckler, Miguel Maineri, Lukas Aepli. – Verwarnungen: 35. Leon Leci, 42. Matheus Vercillo Cardoso, 80. Lukas Aepli.

