4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Seon setzt Siegesserie auch gegen Buchs fort Seon reiht Sieg an Sieg: Gegen Buchs hat das Team am Freitag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 5:0

Enis Yavuzcan schoss Seon in der 27. Minute zur 1:0-Führung. In der 35. Minute baute Andrin Gilbert den Vorsprung für Seon auf zwei Tore aus (2:0). Seon erhöhte in der 59. Minute seine Führung durch Janik Lüscher weiter auf 3:0.

Seon erhöhte in der 66. Minute seine Führung durch Raoul Valenti weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Davide Serratore, der in der 75. Minute die Führung für Seon auf 5:0 ausbaute.

Bei Buchs sah Sharuyan Loganathan (62.) die rote Karte. Gelb erhielt Maksimilian Ropotar (34.). Gelbe Karten gab es bei Seon für Leon Leci (30.), Kristijan Roskovic (40.) und Remo Sager (87.).

Die Offensive von Seon hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 4.8 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Buchs ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.8 Tore pro Partie (Rang 12).

Seon liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 1. Das Team hat zwölf Punkte. Seon hat bisher immer gewonnen, nämlich viermal.

Als nächstes trifft Seon auswärts mit FC Rothrist 2 (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 22. April statt (20.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Buchs steht in der Tabelle neu auf Rang 13 (zuvor: 12). Das Team hat einen Punkt. Buchs hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Buchs trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Beinwil am See 2 (Platz 14). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Seon - FC Buchs 2 5:0 (2:0) - Zelgli, Seon – Tore: 27. Enis Yavuzcan 1:0. 35. Andrin Gilbert 2:0. 59. Janik Lüscher 3:0. 66. Raoul Valenti 4:0. 75. Davide Serratore 5:0. – Seon: Patrick Lüscher, Leon Leci, Remo Sager, Davide Serratore, Fabian Zeig, Kristijan Roskovic, Raoul Valenti, Matheus Vercillo Cardoso, Andrin Gilbert, Enis Yavuzcan, Manuel Keller. – Buchs: Dominic Christen, Yanik Walpoth, Marco Von Briel, Kevin Hunziker, Sanjay Loganathan, Alessio Lagetto, Davide Colona, Maksimilian Ropotar, Howthaman Loganathan, Tim Meier, Michele Cornacchia. – Verwarnungen: 30. Leon Leci, 34. Maksimilian Ropotar, 40. Kristijan Roskovic, 87. Remo Sager – Ausschluss: 62. Sharuyan Loganathan.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

