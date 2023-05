4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Seon setzt Siegesserie auch gegen Beinwil am See fort – Später Siegtreffer durch Enis Yavuzcan Seon setzt seine Siegesserie auch gegen Beinwil am See fort. Das 2:1 auswärts am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Der Siegtreffer für Seon gelang Enis Yavuzcan in der 83. Minute. In der 46. Minute hatte Enis Yavuzcan Seon in Führung gebracht. Der Ausgleich für Beinwil am See fiel in der 68. Minute durch Manuel Schneeberger.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Seon, Raoul Valenti (78.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Beinwil am See, nämlich für Max Schawalder (45.).

In seiner Gruppe hat Seon den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 38 Tore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.8 Toren pro Match. In der Abwehr ist Seon sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Durchschnittlich muss die Defensive 1.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Mit dem Sieg hält Seon seine Position an der Tabellenspitze. Das Team hat nach zehn Spielen 25 Punkte auf dem Konto. Für Seon ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Seon zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das siebtplatzierte FC Schönenwerd-Niedergösgen 2. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Juni (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Für Beinwil am See hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 13. Für Beinwil am See ist es bereits die achte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Beinwil am See ging unentschieden aus.

Für Beinwil am See geht es in einem Heimspiel gegen SC Schöftland 3 (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Juni (17.30 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Beinwil am See 2 - FC Seon 1:2 (0:1) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 46. Enis Yavuzcan 0:1. 68. Manuel Schneeberger 1:1. 83. Enis Yavuzcan 1:2. – Beinwil am See: Tobias Hediger, Shaganan Sarvananthan, Gabriel Jukic, Leon Flückiger, Janik Ulmann, Oliver Scussel, Max Schawalder, Nicola Briner, Joel Hofmann, Antonio Carlos Ferreira Santos, Manuel Schneeberger. – Seon: Gian Andri Gloor, Remo Sager, Leon Leci, Timo Burkard, Fabrice Wild, Kristijan Roskovic, Matheus Vercillo Cardoso, Raoul Valenti, Manuel Keller, Enis Yavuzcan, Andrin Gilbert. – Verwarnungen: 45. Max Schawalder, 78. Raoul Valenti.

