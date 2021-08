4. Liga, Gruppe 2 Seon mit drei Punkten auswärts gegen Sarmenstorf Sieg für Seon: Gegen Sarmenstorf gewinnt das Team am Donnerstag auswärts 3:1.

(chm)

Seon ging in der 44. Spielminute durch Patryk Czyznikiewicz in Führung, ehe Sarmenstorf in der 61. Minute (Marco Stutz) der Ausgleich gelang. Per Penalty traf Musa Fejza in der 78. Minute zur 2:1-Führung für Seon. In der 83. Minute erhöhte Albrim Krasniqi auf 3:1 für Seon.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Seon gab es vier gelbe Karten. Bei Sarmenstorf erhielten Fabian Stutz (32.) und Sandro Lenz (77.) eine gelbe Karte.

Seon reiht sich nach dem Spiel auf Rang 6 ein. Auf Seon wartet im nächsten Spiel das Team FC Niederlenz 1. Diese Begegnung findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Sarmenstorf reiht sich nach dem Spiel auf Rang 10 ein. Das nächste Spiel trägt Sarmenstorf auf fremdem Terrain gegen das stark gestartete Team FC Rupperswil 2 aus. Das Spiel findet am 27. August statt (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: FC Sarmenstorf 2a - FC Seon 2 1:3 (0:1) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 44. Patryk Czyznikiewicz 0:1. 61. Marco Stutz 1:1. 78. Musa Fejza (Penalty) 1:2.83. Albrim Krasniqi 1:3. – Sarmenstorf: Ramon Stöckli, Sandro Lenz, Marius Probst, Lukas Brunner, Dominic Rode, Luca Vitale, Fabian Stutz, Adrian Petrig, Ardonis Shabani, Ivan Wey, Marco Stutz. – Seon: Patrick Lüscher, Robert Lüdi, Pierre Debled, Martin Müller, Lukas Hauri, Patryk Czyznikiewicz, Yves Hablützel, Patrik Walti, Fabrice Wild, Janik Lüscher, Alessio Mandolfo. – Verwarnungen: 20. Janik Lüscher, 32. Fabian Stutz, 40. Robert Lüdi, 69. Fabrice Wild, 77. Sandro Lenz, 90. Joel Jent.

Tabelle: 1. SC Seengen 1 1 Spiel/3 Punkte (5:1). 2. FC Rupperswil 2 1/3 (5:3), 3. FC Villmergen 2a 1/3 (2:0), 4. FC Ataspor 1/3 (3:1), 5. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a 1/3 (3:2), 6. FC Seon 2 2/3 (6:6), 7. FC Niederlenz 1 1/1 (0:0), 8. FC Buchs 2 1/1 (0:0), 9. FC Menzo Reinach 2 0/0 (0:0), 10. FC Sarmenstorf 2a 1/0 (1:3), 11. FC Türkiyemspor 1 1/0 (2:3), 12. FC Erlinsbach 2 1/0 (1:3), 13. FC Kölliken 2b 1/0 (0:2), 14. FC Gontenschwil 2 1/0 (1:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.08.2021 16:44 Uhr.