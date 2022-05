3. Liga, Gruppe 1 Seon holt sich drei Punkte gegen Othmarsingen Seon gewinnt am

Dienstag

zuhause gegen Othmarsingen 4:3.

Dölf Bieri eröffnete in der 11. Minute das Skore, als er für Othmarsingen das 1:0 markierte. In der 19. Minute traf Manuel Keller für Seon zum 1:1-Ausgleich. Othmarsingen ging in der 37. Minute 2:1 in Führung, als Andrin Gilbert ins eigene Tor traf.

Zum Ausgleich für Seon traf Raoul Valenti in der 40. Minute. Der gleiche Raoul Valenti war auch gleich für den Führungstreffer zum 3:2 für Seon verantwortlich. Er traf erneut in der 47. Spielminute. In der 53. Minute schoss Davide Serratore Seon mittels Elfmeter zur 4:2-Führung. In der Schlussphase kam Othmarsingen noch auf 3:4 heran. Kaliston Thiruchelvam war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 80. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Seon sah Davide Serratore (74.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Seon weitere vier gelbe Karten. Bei Othmarsingen erhielten Mattia Beccarelli (4.), Ivano Racis (60.) und Hajrullah Murati (78.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Othmarsingen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 21 Spielen, in denen die Defensive 58 Tore hinnehmen musste (Rang 11).

Seon rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Seon hat bisher siebenmal gewonnen, 13mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Seon geht es zuhause gegen FC Rupperswil 1 (Platz 12) weiter. Das Spiel findet am Freitag (13. Mai) statt (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Für Othmarsingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 8. Othmarsingen hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Othmarsingen geht es daheim gegen FC Erlinsbach 1 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (15. Mai) (14.30 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Seon 1 - FC Othmarsingen 1 4:3 (2:2) - Zelgli, Seon – Tore: 11. Dölf Bieri 0:1. 19. Manuel Keller 1:1. 37. Eigentor (Andrin Gilbert) 1:2.40. Raoul Valenti 2:2. 47. Raoul Valenti 3:2. 53. Davide Serratore (Penalty) 4:2.80. Kaliston Thiruchelvam 4:3. – Seon: Gian Andri Gloor, Ali Rezai, Roger Suter, Timo Burkard, Fabian Zeig, Andrin Gilbert, Manuel Keller, Matheus Vercillo Cardoso, Kristijan Roskovic, David Walti, Raoul Valenti. – Othmarsingen: Leeroy Schlatter, Luka Ilceski, Marcel Villiger, Manuel Bürgisser, Mattia Beccarelli, Patrik Strebel, Dölf Bieri, Jonath Chandramohan, Albert Pjetri, Vito Algaria, Gezim Zeqiraj. – Verwarnungen: 4. Mattia Beccarelli, 30. Fabian Zeig, 35. Kristijan Roskovic, 50. Ali Rezai, 60. Ivano Racis, 62. Davide Serratore, 78. Hajrullah Murati – Ausschluss: 74. Davide Serratore.

