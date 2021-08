3. Liga, Gruppe 1 Seon holt gegen Othmarsingen ersten Saisonsieg Im vierten Spiel ist es endlich soweit: Seon hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Othmarsingen gewinnt die Mannschaft am Dienstag auswärts 3:0.

(chm)

Branko Batinic brachte Seon 1:0 in Führung (8. Minute). Seon baute die Führung in der 47. Minute (Matheus Vercillo Cardoso) weiter aus (2:0). Davide Serratore schoss das 3:0 (61. Minute) für Seon und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Othmarsingen sah Antonio Talerico (71.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Thomas Hanna (60.) und Jonath Chandramohan (65.). Bei Seon erhielten Fabian Zeig (27.), Davide Serratore (40.) und Matheus Vercillo Cardoso (75.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle verbessert sich Seon von Rang 11 auf 9. Das Team hat vier Punkte. Seon hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Seon in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Entfelden 1. Die Partie findet am Freitag (3. September) statt (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Othmarsingen rutscht in der Tabelle von Rang 8 auf 10. Das Team hat drei Punkte. Für Othmarsingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Othmarsingen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Rohr 1 (Platz 13) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (3. September) (20.15 Uhr, Sportplatz Winkel, Rohr).

Telegramm: FC Othmarsingen 1 - FC Seon 1 0:3 (0:1) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 8. Branko Batinic 0:1. 47. Matheus Vercillo Cardoso 0:2. 61. Davide Serratore 0:3. – Othmarsingen: Thomas Hanna, Luka Ilceski, Safet Murtezi, Manuel Bürgisser, Naveen Kirutharan, Shpejtim Berisha, Albert Pjetri, Mattia Barbazza, Kaliston Thiruchelvam, Nue Dushaj, Hajrullah Murati. – Seon: David Hofer, Gentian Maksuti, Branko Batinic, Shukri Mustafi, Fabian Zeig, Davide Serratore, Remo Sager, Matheus Vercillo Cardoso, Roger Suter, Ahmad Faqirzade, Mirza Hodzic. – Verwarnungen: 27. Fabian Zeig, 40. Davide Serratore, 60. Thomas Hanna, 65. Jonath Chandramohan, 75. Matheus Vercillo Cardoso – Ausschluss: 71. Antonio Talerico.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Frick 1b - HNK Adria Aarau 3:1, FC Othmarsingen 1 - FC Seon 1 0:3, FC Beinwil am See 1 - FC Rohr 1 6:1, FC Buchs 1 - FC Küttigen 2 3:2, FC Rupperswil 1 - FC Rothrist 1 0:1, FC Erlinsbach 1 - FC Lenzburg 2 2:1, FC Entfelden 1 - SC Schöftland 2 4:1

Tabelle: 1. FC Entfelden 1 4 Spiele/12 Punkte (17:3). 2. FC Frick 1b 4/12 (12:6), 3. FC Rothrist 1 4/12 (15:1), 4. FC Buchs 1 4/12 (9:4), 5. FC Erlinsbach 1 4/9 (8:8), 6. FC Lenzburg 2 4/6 (9:6), 7. FC Küttigen 2 4/6 (6:8), 8. FC Beinwil am See 1 4/4 (10:10), 9. FC Seon 1 4/4 (10:10), 10. FC Othmarsingen 1 4/3 (7:10), 11. SC Schöftland 2 4/3 (6:14), 12. HNK Adria Aarau 4/0 (2:18), 13. FC Rohr 1 4/0 (3:12), 14. FC Rupperswil 1 4/0 (4:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.08.2021 23:26 Uhr.