4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Seon gewinnt deutlich gegen Sarmenstorf Seon gewinnt am Freitag zuhause gegen Sarmenstorf 5:2.

(chm)

Sarmenstorf erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Nesim Abdulai ging das Team in der 6. Minute in Führung. Gleichstand stellte Janik Lüscher durch seinen Treffer für Seon in der 12. Minute her.

Danach drehte Seon auf. Das Team schoss ab der 16. Minute noch vier weitere Tore, während Sarmenstorf ein Tor gelang (zum 2:2 (21. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützen für Seon waren: Raoul Valenti (2 Treffer), Manuel Keller (1 Treffer), Janik Lüscher (1 Treffer) und Andrin Gilbert (1 Treffer). Die Torschützen für Sarmenstorf waren: Nesim Abdulai und Marco Stutz.

Bei Seon erhielten Kristijan Roskovic (50.) und Patrick Lüscher (60.) eine gelbe Karte. Bei Sarmenstorf erhielten Adrian Petrig (47.) und Marco Stutz (63.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Seon nach dem ersten Spiel auf Rang 4. Als nächstes trifft Seon auswärts mit FC Oftringen 2 (Rang 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 31. März statt (20.15 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Sarmenstorf reiht sich nach dem Spiel auf Rang 11 ein. Für Sarmenstorf geht es in einem Heimspiel gegen FC Rothrist 2 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 1. April statt (20.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Seon - FC Sarmenstorf 2a 5:2 (3:2) - Zelgli, Seon – Tore: 6. Nesim Abdulai 0:1. 12. Janik Lüscher 1:1. 16. Raoul Valenti 2:1. 21. Marco Stutz 2:2. 45. Raoul Valenti 3:2. 54. Andrin Gilbert 4:2. 63. Manuel Keller 5:2. – Seon: Patrick Lüscher, Remo Sager, Timo Burkard, Davide Serratore, Fabian Zeig, Fabrice Wild, Kristijan Roskovic, Matheus Vercillo Cardoso, Andrin Gilbert, Enis Yavuzcan, Raoul Valenti. – Sarmenstorf: Ramon Stöckli, Lukas Brunner, Yared Wasem, Cedric Berchtold, Nicola Mongelli, Adrian Petrig, Riccardo Caggiano, Nesim Abdulai, Taulant Morina, Marco Stutz, Sandro Lenz. – Verwarnungen: 47. Adrian Petrig, 50. Kristijan Roskovic, 60. Patrick Lüscher, 63. Marco Stutz.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.03.2023 00:15 Uhr.