4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Seengen setzt Siegesserie auch gegen Schöftland fort – Später Siegtreffer durch Nino Vögeli Seengen reiht Sieg an Sieg: Gegen Schöftland hat das Team am Freitag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:2

Seengen drehte das Spiel in den letzten 17 Minuten, als Seengen zunächst ausglich und danach in Führung ging. Zunächst war Kim Fischer in der 73. Minute erfolgreich, dann traf Nino Vögeli 13 Minuten später zum 3:2. Mauro Pelloli hatte mit dem ersten Tor der Partie (54. Minut.) seengen 1:0 in Führung gebracht. Gleichstand stellte Dennis Hunziker durch seinen Treffer für Schöftland in der 66. Minute her. In der 71. Minute war es an Etienne Schär, Schöftland 2:1 in Führung zu bringen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Schöftland erhielten Pascal Ernst (80.) und Etienne Schär (85.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Seengen erhielt: Louis Gauchat (64.)

Die Offensive von Seengen hat bislang häufig überzeugt: In zwölf Spielen hat sie total 32 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.7 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Schöftland kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 34 Tore in zwölf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel (Rang 9).

Seengen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 4. Seengen hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Seengen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Rohr. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Juni (17.00 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Nach der Niederlage büsst Schöftland zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 12. Schöftland hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Schöftland trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Beinwil am See 2 (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 10. Juni statt (17.30 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: SC Schöftland 3 - SC Seengen 2:3 (0:0) - Sportanlage Rütimatten, Schöftland – Tore: 54. Mauro Pelloli 0:1. 66. Dennis Hunziker 1:1. 71. Etienne Schär 2:1. 73. Kim Fischer 2:2. 86. Nino Vögeli (Penalty) 2:3. – Schöftland: Noé Fischer, Lukas Leuenberger, Lars Bigler, Jonas Waldispühl, Silvan Ryser, Fabio Panduri, Louis Hauri, Yannick Jauch, Dennis Hunziker, Flavio Galliker, Joël Sagliocco. – Seengen: Marco Bryner, Simon Kalt, Gian Lindenmann, Nino Vögeli, Patrick Furrer, Yves Fankhauser, Cédric Stutz, Demian Steigmeier, Louis Gauchat, Rémi Gauchat, Mauro Pelloli. – Verwarnungen: 64. Louis Gauchat, 80. Pascal Ernst, 85. Etienne Schär.

