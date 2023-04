4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Seengen lässt sich von Beinwil am See kein Bein stellen Seengen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Beinwil am See: Der Tabellensechste siegt auswärts 5:1 gegen den Tabellen-13.

In der zweiten Halbzeit erzielte Seengen über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Beinwil am See war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 67. Minute zum zwischenzeitlichen 1:3.

Die Torschützen für Seengen waren: Fabian Giuliani (2 Treffer), Tim Vögeli (1 Treffer), Samuel Ammann (1 Treffer) und Kim Fischer (1 Treffer). Einziger Torschütze für Beinwil am See war: Patrick Hintermann (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Seengen, Samuel Ammann (22.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Beinwil am See, Luigi Malagnino (45.) kassierte sie.

In der Defensive hat Seengen in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.7 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 10 geschossenen Toren Rang 4.

Zahlreiche Gegentore sind für Beinwil am See ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 4.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Defensive 17 Tore hinnehmen musste (Rang 14).

Seengen verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 3. Das Team hat sieben Punkte. Für Seengen ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat nie zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Seengen ging unentschieden aus.

Seengen spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Schönenwerd-Niedergösgen 2 (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (20. April) (20.00 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Beinwil am See steht in der Tabelle neu auf Rang 14 (zuvor: 13). Das Team hat null Punkte. Beinwil am See muss bereits die vierte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Beinwil am See zuhause und zweimal auswärts.

Beinwil am See trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Buchs 2 (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 22. April statt (18.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Beinwil am See 2 - SC Seengen 1:5 (0:2) - Strandbad, Beinwil am See – Tore: 37. Fabian Giuliani 0:1. 46. Kim Fischer 0:2. 65. Samuel Ammann 0:3. 67. Patrick Hintermann 1:3. 80. Tim Vögeli 1:4. 91. Fabian Giuliani 1:5. – Beinwil am See: Jonas Wick, Timo Meister, Leon Flückiger, Luigi Malagnino, Janik Ulmann, Nicola Briner, Merlin Halter, Noah Speck, Philip Amrein, Nico Dossegger, Omer Jasari. – Seengen: Elias Lüscher, Cédric Stutz, Joel Gautschi, Nino Vögeli, Patrick Furrer, Robin Dössegger, Samuel Ammann, Fabian Giuliani, Demian Steigmeier, Tim Vögeli, Marcel Büchli. – Verwarnungen: 22. Samuel Ammann, 45. Luigi Malagnino.

