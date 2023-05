4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Seengen gewinnt klar gegen Sarmenstorf Seengen behielt im Spiel gegen Sarmenstorf am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:0.

Kim Fischer erzielte in der 28. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Seengen. Mit seinem Tor in der 53. Minute brachte Fabian Giuliani Seengen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Rémi Gauchat baute in der 61. Minute die Führung für Seengen weiter aus (3:0).

Seengen erhöhte in der 69. Minute seine Führung durch Fabian Giuliani weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Marcel Büchli, der in der 77. Minute die Führung für Seengen auf 5:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Seengen zu den Besten: Total liess das Team 13 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.9 Toren pro Spiel (Rang 3).

Die Abwehr von Sarmenstorf kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 27 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.9 Toren pro Match (Rang 13).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Seengen. Elf Punkte bedeuten Rang 6. Seengen hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Seengen geht es auswärts gegen FC Oftringen 2 (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 12. Mai statt (20.15 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Für Sarmenstorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 11. Für Sarmenstorf war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Sarmenstorf trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Beinwil am See 2 (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: SC Seengen - FC Sarmenstorf 2a 5:0 (1:0) - Musterplatz, Seengen – Tore: 28. Kim Fischer 1:0. 53. Fabian Giuliani 2:0. 61. Rémi Gauchat 3:0. 69. Fabian Giuliani 4:0. 77. Marcel Büchli 5:0. – Seengen: Elias Lüscher, Simon Kalt, Gian Lindenmann, Robin Dössegger, Patrick Furrer, Demian Steigmeier, Kim Fischer, Samuel Ammann, Louis Gauchat, Tim Vögeli, Fabian Giuliani. – Sarmenstorf: Elias Probst, Joel Scheuber, Noel Wyss, Lukas Brunner, Yared Wasem, Taulant Morina, Adrian Petrig, Luca Meier, Riccardo Caggiano, Silvan Probst, Nesim Abdulai. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

