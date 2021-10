4. Liga, Gruppe 2 Seengen gewinnt klar gegen Sarmenstorf Seengen behielt im Spiel gegen Sarmenstorf am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:2.

(chm)

Sarmenstorf erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Maurice Merkli ging das Team in der 3. Minute in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 13, als Samuel Ammann für Seengen erfolgreich war.

Danach drehte Seengen auf. Das Team schoss ab der 28. Minute noch vier weitere Tore, während Sarmenstorf ein Tor gelang (zum 2:4 (69. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützen für Seengen waren: Nico Gautschi (2 Treffer), Samuel Ammann (1 Treffer), Patrick Furrer (1 Treffer) und Fabian Giuliani (1 Treffer). Die Torschützen für Sarmenstorf waren: Silvan Probst und Maurice Merkli.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Maurice Merkli von Sarmenstorf erhielt in der 78. Minute die gelbe Karte.

Seengen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 41 Tore in zehn Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.1 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Sarmenstorf kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 26 Tore in zehn Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel (Rang 10).

Mit dem Sieg rückt Seengen um einen Platz nach vorne. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Seengen hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Seengen in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Niederlenz 1. Das Spiel findet am 9. Oktober statt (18.00 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Mit der Niederlage rückt Sarmenstorf in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zwölf Punkten neu Platz 8. Für Sarmenstorf war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Sarmenstorf tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Villmergen 2a an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 9. Oktober statt (18.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: SC Seengen 1 - FC Sarmenstorf 2a 5:2 (2:1) - Musterplatz, Seengen – Tore: 3. Maurice Merkli 0:1. 13. Samuel Ammann 1:1. 28. Patrick Furrer 2:1. 46. Fabian Giuliani 3:1. 51. Nico Gautschi (Penalty) 4:1.69. Silvan Probst 4:2. 74. Nico Gautschi 5:2. – Seengen: Marco Bryner, Patrick Furrer, Gian Lindenmann, Nino Vögeli, Samuel Ammann, Simon Häusler, Joel Ringgenberg, Cédric Stutz, Nico Gautschi, Fabian Giuliani, Jannik Müller. – Sarmenstorf: Elias Probst, Silvan Probst, Lukas Brunner, Joel Scheuber, Manuel Schmid, Franz Kahlert, Flavio Stutz, Rouven Spaar, Ivan Wey, Maurice Merkli, Yannik Hubel. – Verwarnungen: 78. Maurice Merkli.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Ataspor - FC Kölliken 2b 5:3, SC Seengen 1 - FC Sarmenstorf 2a 5:2, FC Buchs 2 - FC Menzo Reinach 2 3:5, FC Türkiyemspor 1 - FC Seon 2 5:1

Tabelle: 1. FC Niederlenz 1 10 Spiele/28 Punkte (44:11). 2. FC Villmergen 2a 10/26 (38:5), 3. SC Seengen 1 10/19 (41:18), 4. FC Ataspor 10/19 (22:22), 5. FC Erlinsbach 2 10/18 (39:25), 6. FC Türkiyemspor 1 9/14 (26:22), 7. FC Rupperswil 2 10/13 (18:21), 8. FC Sarmenstorf 2a 10/12 (20:26), 9. FC Buchs 2 11/12 (19:25), 10. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a 9/10 (15:16), 11. FC Kölliken 2b 10/10 (20:34), 12. FC Menzo Reinach 2 8/9 (14:43), 13. FC Seon 2 11/9 (15:35), 14. FC Gontenschwil 2 10/1 (11:39).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2021 23:15 Uhr.

Mehr zum Aargauer Regionalsport:

Regionalfussball: So hoch ist die Impfquote bei den Aargauer Zweitligisten

Regionalfussball: «Wenn nötig, wechsle ich mich ein»: Warum der Gränichen-Trainer seinen Spielerpass reaktiviert hat

Windisch Statt Newcastle: Warum der Sohn von FCZ-Legende Shaun Bartlett in der Fussball-Provinz landet

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti