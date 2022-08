4. Liga, Gruppe 3 Seengen gewinnt im ersten Spiel klar gegen Mellingen Seengen beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Mellingen setzt es zuhause einen 5:0-Sieg ab.

Samuel Ammann brachte Seengen 1:0 in Führung (21. Minute). In der 66. Minute baute Tim Vögeli den Vorsprung für Seengen auf zwei Tore aus (2:0). Seengen erhöhte in der 72. Minute seine Führung durch Fabian Giuliani weiter auf 3:0.

Nik Weber baute in der 82. Minute die Führung für Seengen weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Fabian Giuliani, der in der 89. Minute die Führung für Seengen auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Mellingen für Shkumbim Gjukaj (30.) und Besart Ukaj (68.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Seengen, Samuel Ammann (45.) kassierte sie.

Seengen liegt nach Spiel 1 auf Rang 1. Für Seengen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Falke Lupfig (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 20. August (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

In der Tabelle steht Mellingen nach dem ersten Spiel auf Rang 14. Mellingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Muri 2b (Platz 9). Die Partie findet am 20. August statt (19.00 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Telegramm: SC Seengen - FC Mellingen 2 5:0 (1:0) - Musterplatz, Seengen – Tore: 21. Samuel Ammann 1:0. 66. Tim Vögeli 2:0. 72. Fabian Giuliani 3:0. 82. Nik Weber 4:0. 89. Fabian Giuliani 5:0. – Seengen: Marco Bryner, Simon Kalt, Robin Dössegger, Louis Gauchat, Cédric Stutz, Demian Steigmeier, Tim Vögeli, Samuel Ammann, Patrick Furrer, Rémi Gauchat, Mauro Pelloli. – Mellingen: Leon Buchmüller, Roman Seiler, Muse Ukaj, Shkumbim Gjukaj, Smail Hukic, Besnik Selmanaj, Besart Ukaj, Granit Arifi, Eric Troglia, Arlind Berisha, Aleksandar Stojanovski. – Verwarnungen: 30. Shkumbim Gjukaj, 45. Samuel Ammann, 68. Besart Ukaj.

