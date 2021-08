Frauen 3. Liga Seengen gewinnt im Auftaktspiel deutlich gegen Turgi – Dreifach-Torschützin Stefanie Hauser Seengen siegt zuhause gegen Turgi: Zum Saisonauftakt gab es ein 5:0.

(chm)

In der 19. Minute schoss Stefanie Michel Seengen mittels Elfmeter in Führung (1:0). Seengen baute die Führung in der 35. Minute (Stefanie Hauser) weiter aus (2:0). Lorena Dössegger baute in der 44. Minute die Führung für Seengen weiter aus (3:0).

Stefanie Hauser baute in der 83. Minute die Führung für Seengen weiter aus (4:0). Erneut Stefanie Hauser traf in der 89. Minute auch zum 5:0 für Seengen.

Nach dem ersten Spiel steht Seengen auf dem ersten Rang. Seengen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Beinwil am See. Diese Begegnung findet am 21. August statt (19.30 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Nach dem ersten Spiel steht Turgi auf dem zehnten Rang. Für Turgi geht es auswärts gegen FC Brugg weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 21. August (19.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: SC Seengen - FC Turgi 5:0 (3:0) - Musterplatz, Seengen – Tore: 19. Stefanie Michel (Penalty) 1:0.35. Stefanie Hauser 2:0. 44. Lorena Dössegger 3:0. 83. Stefanie Hauser 4:0. 89. Stefanie Hauser 5:0. – Seengen: Eva Bruderer, Jennifer Oertig, Stefanie Michel, Malin Zimmermann, Fabienne Michel, Chiara Busslinger, Celia Holliger, Isabel Müller, Céline Döbeli, Lorena Dössegger, Stefanie Hauser. – Turgi: Fabienne Elsasser, Fabienne Mürner, Emanuela Ebi, Janine Keller, Romina Stettler, Lia Larisa Scherer, Tabea Hasler, Sade Arania Karrer, Lejdina Kurtishi, Mirja Russo, Kimi Meier. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga: SC Seengen - FC Turgi 5:0, FC Lenzburg - FC Fislisbach 2:5

Tabelle: 1. SC Seengen 1 Spiel/3 Punkte (5:0). 2. FC Fislisbach 1/3 (5:2), 3. FC Wohlen 1 0/0 (0:0), 4. FC Mutschellen 0/0 (0:0), 5. FC Brugg 0/0 (0:0), 6. FC Muri 0/0 (0:0), 7. FC Beinwil am See 0/0 (0:0), 8. FC Erlinsbach 2 0/0 (0:0), 9. FC Lenzburg 1/0 (2:5), 10. FC Turgi 1/0 (0:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.08.2021 08:10 Uhr.