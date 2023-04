Frauen 3. Liga Seengen gewinnt deutlich gegen Villmergen Sieg für Seengen: Gegen Villmergen gewinnt das Team am Samstag auswärts 5:0.

(chm)

Nicole Streuli erzielte in der 11. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Seengen. In der 21. Minute baute Eglantina Ramadani-Shillova den Vorsprung für Seengen auf zwei Tore aus (2:0). Céline Döbeli baute in der 25. Minute die Führung für Seengen weiter aus (3:0).

Nicole Streuli baute in der 75. Minute die Führung für Seengen weiter aus (4:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Riana Mass, die in der 92. Minute die Führung für Seengen auf 5:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Seengen eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.7 pro Spiel. Das bedeutet, dass Seengen die fünftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 0.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Villmergen ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.8 Tore pro Partie (Rang 8).

Die Tabellensituation hat sich für Seengen nicht verändert. Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Seengen hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Seengen zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Fislisbach (Platz 4) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (18.30 Uhr, Musterplatz, Seengen).

Für Villmergen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit einem Punkt auf Rang 9. Für Villmergen war es bereits die achte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Villmergen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Niederlenz. Das Spiel findet am 29. April statt (20.00 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FC Villmergen - SC Seengen 0:5 (0:3) - Badmatte, Villmergen – Tore: 11. Nicole Streuli 0:1. 21. Eglantina Ramadani-Shillova 0:2. 25. Céline Döbeli 0:3. 75. Nicole Streuli 0:4. 92. Riana Mass 0:5. – Villmergen: Nadja Fröhlich, Alexa Fröhlich, Ilaria Ciciarello, Priscilla Stirnimann, Jessica Ventura, Valentina Lorenz, Melanie Hugi, Melanie Widmer, Nathalie Hotz, Eliesa Selimi, Sofia Redin. – Seengen: Kim Fischer, Anisha Maria Mass, Stefanie Michel, Valérie Sandmeier, Jennifer Oertig, Jennifer Isemann, Riana Mass, Nicole Streuli, Eglantina Ramadani-Shillova, Celia Holliger, Isabel Müller. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

