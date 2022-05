Frauen 3. Liga Seengen bezwingt auswärts Erlinsbach Seengen gewinnt am Sonntag auswärts gegen Erlinsbach 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Seengen: Chiara Busslinger brachte ihre Mannschaft in der 6. Minute 1:0 in Führung. Mit ihrem Tor in der 46. Minute brachte Riana Mass Seengen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Der Anschlusstreffer für Erlinsbach zum 1:2 kam in der 64. Minute. Verantwortlich dafür war Doruntina Mulaj. In der 80. Minute erhöhte Riana Mass auf 3:1 für Seengen.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Riana Mass von Seengen erhielt in der 86. Minute die gelbe Karte.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Seengen. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 4. Seengen hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Seengen tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Brugg an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Mittwoch (4. Mai) statt (20.15 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Für Erlinsbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 8. Erlinsbach hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Erlinsbach trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Turgi (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 7. Mai statt (20.15 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Telegramm: FC Erlinsbach 2 - SC Seengen 1:3 (0:1) - Sportplatz Breite, Niedererlinsbach – Tore: 6. Chiara Busslinger 0:1. 46. Riana Mass 0:2. 64. Doruntina Mulaj 1:2. 80. Riana Mass 1:3. – Erlinsbach: Leina Wehrli, Sara Müller, Elisha Masi, Raya Keller, Chiara Koch, Doruntina Mulaj, Linda Berner, Annsophie Wyder, Jessica Eggnauer, Nadine Hunziker, Eline Kalan. – Seengen: Eva Bruderer, Malin Zimmermann, Céline Döbeli, Stefanie Michel, Fabienne Michel, Fabienne Hauser, Valérie Sandmeier, Nicole Streuli, Jennifer Isemann, Chiara Busslinger, Riana Mass. – Verwarnungen: 86. Riana Mass.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 19:56 Uhr.