Frauen 3. Liga Seengen beendet Niederlagenserie gegen Erlinsbach Erfolgserlebnis für Seengen: Nach drei Niederlagen in Folge siegt das Team am Mittwoch zuhause gegen Erlinsbach 3:0.

(chm)

In der 21. Minute gelang Nicole Streuli der Führungstreffer zum 1:0 für Seengen. Die gleiche Nicole Streuli war in der 62. Minute auch für das 2:0 für Seengen verantwortlich. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Isabel Müller in der 65. Minute, als sie für Seengen zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Seengen erhielten Stefanie Michel (65.) und Fabienne Hauser (90.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Erlinsbach, Eline Kalan (88.) kassierte sie.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 1.1 hat die Abwehr von Seengen ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Das Team hat die drittbeste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 28 erzielten Toren Rang 4.

Mit dem Sieg rückt Seengen um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 4. Seengen hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Seengen geht es auswärts gegen FFC Zofingen (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 28. Mai statt (17.30 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Für Erlinsbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 6. Erlinsbach hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Erlinsbach in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Niederlenz. Das Spiel findet am 1. Juni statt (20.00 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Telegramm: SC Seengen - FC Erlinsbach 2 3:0 (1:0) - Musterplatz, Seengen – Tore: 21. Nicole Streuli 1:0. 62. Nicole Streuli 2:0. 65. Isabel Müller 3:0. – Seengen: Kim Fischer, Celia Holliger, Stefanie Michel, Fabienne Hauser, Jennifer Oertig, Céline Döbeli, Valérie Sandmeier, Anisha Maria Mass, Nicole Streuli, Stefanie Altwegg, Eglantina Ramadani-Shillova. – Erlinsbach: Leina Wehrli, Noemi Nater Madleina, Jessica Eggnauer, Raya Keller, Elisha Masi, Mia Lüscher, Annsophie Wyder, Doruntina Mulaj, Winta Teklebrhan, Nadine Hunziker, Eline Kalan. – Verwarnungen: 65. Stefanie Michel, 88. Eline Kalan, 90. Fabienne Hauser.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.05.2023 23:26 Uhr.