2. Liga AFV Schönenwerd-Niedergösgen verliert gegen Seriensieger Suhr Suhr setzt seine Siegesserie auch gegen Schönenwerd-Niedergösgen fort. Das 4:1 zuhause am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Den Auftakt machte Michael Koch, der in der 9. Minute für Suhr zum 1:0 traf. Suhr baute die Führung in der 37. Minute (Mirza Lasic) weiter aus (2:0). Alessandro Grimaldi sorgte in der 41. Minute für Schönenwerd-Niedergösgen für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Erson Basha erhöhte in der 75. Minute zur 3:1-Führung für Suhr. Erson Basha war es auch, der in der 85. Minute Suhr weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 4:1.

Bei Schönenwerd-Niedergösgen erhielten Ryan Hügi (47.), Stephane Malundama (59.) und Besnik Hysenaj (63.) eine gelbe Karte. Bei Suhr erhielten Loris Desando (53.) und Sven Käser (62.) eine gelbe Karte.

Suhr hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 58 Tore in 23 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.5 Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Suhr. Das Team liegt mit 40 Punkten auf Rang 6. Suhr hat bisher 13mal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Suhr in einem Auswärtsspiel mit FC Niederwil (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (10. Mai) (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Nach der Niederlage büsst Schönenwerd-Niedergösgen drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 39 Punkten auf Rang 7. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher zwölfmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Schönenwerd-Niedergösgen geht es in einem Heimspiel gegen FC Wohlen 2 (Platz 4) weiter. Die Partie findet am Dienstag (10. Mai) statt (20.00 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Telegramm: FC Suhr - FC Schönenwerd-Niedergösgen 4:1 (2:1) - Hofstattmatten, Suhr – Tore: 9. Michael Koch 1:0. 37. Mirza Lasic 2:0. 41. Alessandro Grimaldi 2:1. 75. Erson Basha 3:1. 85. Erson Basha 4:1. – Suhr: Dominik Stutzer, Thomas Wernli, Emir Sinanovic, Loris Desando, Yusuf Camkiran, Michael Koch, Sven Käser, Mirza Lasic, Igor Miranda de Sousa, Ahmet Ceker, Steve Ejims. – Schönenwerd-Niedergö: Michael Simic, Dominik Nünlist, Michael Ludäscher, Fabio Liloia, Raphael Malundama, Stephane Malundama, Gilles Durand, Ryan Hügi, Alessandro Grimaldi, Fabio Lo Priore, Jonas Hunkeler. – Verwarnungen: 47. Ryan Hügi, 53. Loris Desando, 59. Stephane Malundama, 62. Sven Käser, 63. Besnik Hysenaj.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2022 18:19 Uhr.